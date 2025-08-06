Оператор МТС решил хитро поднять цены на услуги 6.08.2025, 15:10

Что изменится.

Компания МТС с 1 августа запустила акцию «Супербонусы 2025» для новых абонентов тарифов «#Безлимитище», «Безлимитище Young», «#Супер», «Супер Junior» и «Заботливый».

«В рамках акции на тарифах „#Безлимитище“ и „Безлимитище Young“ предоставляется скидка на абонентскую плату для новых подключений — до 19,9 рубля в месяц на 90 дней. На тарифах „#Супер 10“, „#Супер 30“ и „#Супер 50“ также действуют специальные сниженные цены на абонентскую плату в течение 90 дней: „#Супер 10“ — 15,9 рубля в месяц, „#Супер 30“ — 22,9 рубля, „#Супер 50“ — 30,9 рубля», — уточнил мобильный оператор.

Но с 1 сентября стоимость тарифов «#Супер 30» и «#Супер 50» составит 34,9 рубля и 45,9 рубля в месяц соответственно. Примечательно, что до акции, которая стартовала с 1 августа, абонплата была 29,9 и 40,9 рубля соответственно, уточнили в контакт-центре МТС.

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