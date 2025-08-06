«Эти заявления должны комментировать психотерапевты» 1 6.08.2025, 15:41

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Белорусский ученый ответил Лукашенко.

Лукашенко 5 августа в очередной раз устроил разнос в адрес Национальной академии наук Беларуси. Это уже не первая волна критики в ее адрес: в июне прошлого года создали рабочую группу по анализу деятельности НАН, в июле провели «разбор полетов», а в декабре Лукашенко обвинил правительство в «колоссальной недоработке» в сопровождении научной сферы. Теперь, как заявляет Лукашенко, «время такое, что без реальных достижений в научной сфере движение вперед невозможно», но при этом академическую науку упрекают в неэффективности, отсутствии результатов, а управление ею все больше концентрируется в руках КГК и администрации.

«Белсат» спросил ученого, футуролога и научного правозащитника Сергея Бесараба, что происходит с белорусской наукой и можно ли говорить о ее развитии в нынешних условиях.

– Почему Лукашенко из года в год устраивает разнос ученым – это попытка реформировать науку или ритуальное устрашение?

– Сразу хотелось бы отметить, что то, что с подачи пропагандистских СМИ называется «попытками реформировать науку», не имеет никакого отношения даже к самому слову «реформа». Реформа по определению – это системные преобразования в организации, финансировании, регулировании. Мы же все каждый год, а то и несколько раз за год наблюдаем ритуальный акт с элементами публичной порки и поиска виновных. Как будто Александр Лукашенко пытается «высечь море» науки, мстя ей за сам факт ее существования, сублимируя в действо всю свою безграмотность, мракобесие, популизм.

– Насколько реалистично ожидать от белорусской науки прорывов в ИИ, нейросетях и биотехнологиях, если она отрезана от мирового научного контекста?

– Ожидать прорывов в этих областях в условиях полубезумной автократии – это даже не наивность, это, назовем своими именами, научное невежество. Современная наука, особенно в таких динамичных сферах, как ИИ и биотехнологии, – это глобальный, тотально взаимосвязанный организм. Требовать от белорусской науки «заглядывать за горизонт», одновременно плотно зашторивая ей окна (или даже «заперев в подвале») – это затея, обреченная на провал.

Наука – это не только чтение опубликованных статей. Это непрерывный диалог: международные конференции, совместные лаборатории, неформальные научные контакты. Пока все белорусские «международные связи» – это так называемое союзное государство, которое еле ноги тащит. Есть контакты с Китаем, но он с точки зрения научного партнерства, уж простите, максимум воспринимает Беларусь как доктор наук школьника, который отлично научился сдавать тестирование. Пока Беларусь барахтается в этой «колыбели изоляции», мировой научный поезд уходит вперед. Ни Москва, ни Пекин, увы, никак не заменяют доступа ко всей глобальной экосистеме.

Посмотрите, с какой показной заботой он говорит, что его главный ресурс – «головастые люди». Конечно, даже не буду комментировать его чудовищный унижающий нейминг (это должны комментировать психотерапевты). Лишь скажу о том, что система делает всё, чтобы эти так называемые «головастые люди» либо полностью деградировали и превращались в имитаторов научной деятельности, либо уезжали туда, где можно заниматься настоящей наукой. Талантливая молодежь видит, что карьерный потолок в белорусской науке – это не научное открытие, а должность лояльного администратора при стареющем диктаторе. Им это не нужно по определению.

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