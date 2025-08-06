Reuters: Маск пошел против Моди 6.08.2025, 15:42

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Социальная платформа X подала иск на индийские власти.

Между миллиардером Илоном Маском и правительством Индии разгорается битва, которая может повлиять на будущее свободы слова в стране. Социальная платформа X (ранее Twitter), принадлежащая Маску, подала в суд на индийские власти, обвинив их в незаконной и неконституционной цензуре, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом стало ужесточение контроля за контентом со стороны правительства премьера Индии Нарендры Моди. С 2023 года власти Индии расширили круг чиновников, имеющих право требовать удаление публикаций, а в октябре 2024 года запустили сайт Sahyog — портал для отправки таких запросов. X называет его «порталом цензуры» и отказалась подключаться.

Среди спорных случаев — требование удалить сатирические посты, новости о трагедии на вокзале, а также карикатуру с изображением красного динозавра, символизирующего инфляцию. Власти утверждают, что действия направлены против дезинформации и угроз общественной безопасности. Однако критики, включая экспертов по медиаэтике, предупреждают о риске злоупотребления властью и подавления критики.

По данным X, с марта 2024 по июнь 2025 года платформа получила около 1400 запросов на удаление контента, 70% из которых поступили от киберполиции при МВД Индии. Судебное разбирательство продолжается, и его исход может определить границы интернет-свободы в одной из самых населенных стран мира.

Несмотря на напряженность, отношения между Маском и Моди публично остаются теплыми. Однако на фоне планов Tesla и Starlink по выходу на индийский рынок, этот конфликт приобретает особое значение.

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