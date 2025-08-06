В Кремле заявили, что передали Уиткоффу «сигналы» по Украине и получили ответ от Трампа 6.08.2025, 17:29

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Вашингтон рассматривает новые санкции за отказ прекратить агрессию.

По итогам встречи главы Кремля Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что разговор был «конструктивным и полезным», сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Отмечается, что во время переговоров обсуждался «украинский кризис» [война России против Украины].

Россия передала США «сигналы по украинскому вопросу», получив в ответ «сигналы» от Дональда Трампа, сказал помощник Путина.

Ушаков также заявил, что Путин обладает «полной информацией по украинскому вопросу».

Помощник российского диктатора утверждает, что обсуждались и «перспективы развития стратегического сотрудничества между США и Россией».

Ранее росСМИ сообщили, что 6 августа в Москве прошла встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около трех часов.

Уиткофф прибыл в Россию утром в среду, 6 августа. В аэропорту его встретил посланник России по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уиткофф как минимум четыре раза посещал Москву в 2025 году, последний раз — 25 апреля.

29 июля президент США заявил, что у российского диктатора есть 10 дней, до 8 августа, на прекращение огня в Украине, иначе США введут дополнительные санкции против Москвы и вторичные ограничения для стран, которые покупают российскую нефть.

1 августа Трамп подтвердил, что США введут санкции против России, если она не захочет прекращать войну до 8 августа. При этом Трамп предположил, что Путин «достаточно хорошо разбирается в санкциях» и знает, как их избежать.

Также американский президент заявлял, что решит, что делать с ультиматумом после того, как из Москвы вернется его спецпосланник Уиткофф.

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