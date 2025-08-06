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В Кремле заявили, что передали Уиткоффу «сигналы» по Украине и получили ответ от Трампа

  • 6.08.2025, 17:29
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В Кремле заявили, что передали Уиткоффу «сигналы» по Украине и получили ответ от Трампа

Вашингтон рассматривает новые санкции за отказ прекратить агрессию.

По итогам встречи главы Кремля Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что разговор был «конструктивным и полезным», сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Отмечается, что во время переговоров обсуждался «украинский кризис» [война России против Украины].

Россия передала США «сигналы по украинскому вопросу», получив в ответ «сигналы» от Дональда Трампа, сказал помощник Путина.

Ушаков также заявил, что Путин обладает «полной информацией по украинскому вопросу».

Помощник российского диктатора утверждает, что обсуждались и «перспективы развития стратегического сотрудничества между США и Россией».

Ранее росСМИ сообщили, что 6 августа в Москве прошла встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около трех часов.

Уиткофф прибыл в Россию утром в среду, 6 августа. В аэропорту его встретил посланник России по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уиткофф как минимум четыре раза посещал Москву в 2025 году, последний раз — 25 апреля.

29 июля президент США заявил, что у российского диктатора есть 10 дней, до 8 августа, на прекращение огня в Украине, иначе США введут дополнительные санкции против Москвы и вторичные ограничения для стран, которые покупают российскую нефть.

1 августа Трамп подтвердил, что США введут санкции против России, если она не захочет прекращать войну до 8 августа. При этом Трамп предположил, что Путин «достаточно хорошо разбирается в санкциях» и знает, как их избежать.

Также американский президент заявлял, что решит, что делать с ультиматумом после того, как из Москвы вернется его спецпосланник Уиткофф.

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