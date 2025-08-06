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Почему враги США боятся истребителя F-15E

  • 6.08.2025, 17:40
Почему враги США боятся истребителя F-15E

Это универсальная боевая машина.

Американский истребитель F-15E считается одним из самых грозных боевых самолетов в мире благодаря своей универсальности и мощному вооружению. Разработанный в 1980-х годах компанией McDonnell Douglas (ныне Boeing), F-15E представляет собой многоцелевой двухместный истребитель, способный выполнять как воздушные бои, так и удары по наземным целям в глубоком тылу противника, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от своего предшественника F-15, ориентированного исключительно на превосходство в воздухе, F-15E создан для выполнения стратегических ударов и поддержки с воздуха, сохраняя при этом способность ведения воздушного боя.

Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney F-100-PW-229, развивающими скорость до 2,5 Маха (более 3000 км/ч), и способен работать на высотах до 18 км. Его боевой радиус составляет около 1850 км без дозаправки. Экипаж — два человека: пилот и оператор вооружения.

F-15E может нести до 10 тонн вооружения: управляемые бомбы JDAM, лазерные Paveway, ракеты дальнего радиуса AGM-130, а также ракеты воздух-воздух AIM-9 и AIM-120. На борту установлен 20-мм пушечный комплекс Vulcan.

Интеграция РЛС с АФАР AN/APG-82(V)1, прицельных систем Sniper или LANTIRN делает F-15E эффективным в любых погодных условиях. Эти технологии позволяют ему самостоятельно обнаруживать, сопровождать и поражать цели, не полагаясь на внешнюю поддержку.

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