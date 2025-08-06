США демонстрируют ядерную мощь на фоне обострения с Россией 6.08.2025, 18:17

Стратегическое командование США опубликовало три видеоролика.

Соединенные Штаты опубликовали видеозаписи, демонстрирующие возможности ядерного сдерживания, на фоне растущей напряженности с Россией и попыток заключить мирное соглашение по Украине, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом стала недавняя угроза со стороны экс-президента РФ Дмитрия Медведева. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился развернуть два ядерных подводных ракетоносца. США обладают вторым по величине в мире арсеналом — около 3 700 боеголовок (по данным Стокгольмского института исследования мира), уступая лишь России.

Стратегическое командование США опубликовало три видеоролика, показывающих наземную, морскую и воздушную составляющие ядерной триады. Лозунг военных: «Мир — наша профессия».

В июле вблизи Азорских островов в Атлантике находилась подлодка USS Maryland, несущая до 20 ядерных ракет. Это может свидетельствовать о патрулировании в целях сдерживания.

На суше размещены 400 ракет Minuteman III, готовых к немедленному запуску из защищенных шахт. В воздухе — 18 бомбардировщиков B-2 и 42 B-52H, включенных в ядерные планы Пентагона.

Министерство обороны США заявляет, ядерная триада остается краеугольным камнем национальной безопасности уже более 60 лет.

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