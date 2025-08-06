В Литве определились с кандидатом на пост премьер-министра 1 6.08.2025, 18:57

Инга Ругинене

Пост может занять глава Министерства социальной защиты и труда Литвы .

Литовская социал-демократическая партия выдвинула кандидатуру Инги Ругинене на пост премьер-министра. По данным источников Радио LRT, исполняющий обязанности министра транспорта Эугениюс Сабутис, конкурировавший с ней, в последний момент отказался от выдвижения своей кандидатуры.

ELTA сообщает, что за эту кандидатуру на президиуме проголосовали 48 членов партии, 5 были против, а 3 воздержались.

Однако эта кандидатура еще должна быть согласована с президентом Гитанасом Науседой. После этого глава государства представит кандидата на утверждение Сейму.

Ругинене заявила, что недостаток опыта компенсирует командная работа.

«Определенные пробелы в опыте в партии восполнит наша командная работа. Мы с председателем партии договорились работать в команде, плечом к плечу», – заявила Ругинене журналистам в среду после заседания президиума ЛСДП.

«У нас большая партия и действительно компетентное правительство. Мы никогда не позиционировали себя как партию одного человека, поэтому, думаю, мы будем достаточно уверенно двигаться вперёд», – добавила она.

В среду в Вильнюсе элита Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) собралась на заседание правления, чтобы обсудить кандидатуру нового премьер-министра после отставки Гинтаутаса Палуцкаса.

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