Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его встречи с Путиным

Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его встречи с Путиным1
- 6.08.2025, 20:07
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Посланник президента США общался с диктатором РФ около трех часов.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «несколько минут назад» поговорил по телефону с посланником президента США Стивом Уиткоффом после его визита в Россию и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
«Надеюсь, скоро появятся какие-то заявления, может быть, положительные, а может — нет», — сказал он.
По словам Рубио, Соединенные Штаты вскоре примут решение по поводу санкций против России.
Встреча Путина и Уиткоффа состоялась днем 6 августа, она продлилась около трех часов. Посланник прилетел в Москву утром — за несколько дней до истечения срока ультиматума Дональда Трампа.