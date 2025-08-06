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Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его встречи с Путиным

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  • 6.08.2025, 20:07
  • 4,752
Рубио рассказал о звонке Уиткоффа после его встречи с Путиным

Посланник президента США общался с диктатором РФ около трех часов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «несколько минут назад» поговорил по телефону с посланником президента США Стивом Уиткоффом после его визита в Россию и переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Надеюсь, скоро появятся какие-то заявления, может быть, положительные, а может — нет», — сказал он.

По словам Рубио, Соединенные Штаты вскоре примут решение по поводу санкций против России.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась днем 6 августа, она продлилась около трех часов. Посланник прилетел в Москву утром — за несколько дней до истечения срока ультиматума Дональда Трампа.

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