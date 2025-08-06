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Зеленский: Похоже, теперь Россия больше настроена на перемирие

  • 6.08.2025, 21:25
  • 5,312
Зеленский: Похоже, теперь Россия больше настроена на перемирие

Президент анонсировал встречу советников по национальной безопасности Украины и партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский после звонка с Дональдом Трампом и европейскими партнерами заявил, что, похоже, теперь Россия больше настроена на прекращение огня. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

«Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает, но главное, чтобы они не обманули нас в деталях – ни нас, ни Соединенные Штаты», – рассказал глава государства.

По его словам, Украина предложила, чтобы в ближайшее время советники по нацбезопасности ее и партнеров провели переговоры для определения общей позиции.

«Для нас, для Украины это очень важно. Украина точно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала», - подчеркнул президент.

В Украине официально нет должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно его функции выполняет глава Офиса президента Андрей Ермак.

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