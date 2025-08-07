Российская экономика к концу года может замедлить темпы роста до нуля 7.08.2025, 5:12

Об этом предупредил ЦБ РФ.

Российская экономика к концу текущего года может замедлить темпы роста до нуля, предупреждает ЦБ РФ.

В комментарии к обновленному макропрогнозу, опубликованном в среду, Центробанк указывает, что в первом квартале российский ВВП прибавил лишь 1,4% — втрое меньше, чем по итогам прошлого года (4,1%). Во втором квартале экономика чуть ускорилась, до 1,8% роста, но в третьем снова начала тормозить, указывает ЦБ: по его прогнозу, за июль–сентябрь ВВП увеличится на 1,6%, а в четвертом квартале — лишь на 0-1%.

В среднем за год экономика вырастет на 1-2%, а в следующем — еще глубже увязнет в болоте стагнации, следует из прогноза регулятора: рост ВВП замедлится до 0,5-1,5%.

Мировая экономика, по прогнозу ЦБ, обгонит российскую почти втрое и в этом, и в следующем года: она прибавит 3,1% и 2,9% соответственно. От китайской экономики, которая увеличится на 4,9% и 4,8%, России отстанет примерно впятеро.

Накачанный триллионными расходами на армию, гособоронзаказ и выплаты контрактникам, за 2023-24 гг российский ВВП более 8%, чего официальная статистика не видела почти два десятилетия. Но теперь последствия войны, западных санкций, дефицита кадров и высоких процентных ставок начинают сказываться, констатирует Алекс Кокчаров, аналитик Bloomberg Economics. «Появляется все больше свидетельств трудных времен в многочисленных секторах экономики», — указывает он: в миллиардные убытки скатились угольные компании, нефтегазовые и металлургические предприятия фиксируют кратное падение прибылей, а автозаводы массово переходят на сокращенную рабочую неделю из-за отсутствия спроса.

ЦБ называет происходящее снижением перегрева и возвращением на «сбалансированную» траекторию. Но это просто эвфемизм для «вялого роста», отмечает Александр Коляндр, старший научный сотрудник Center for European Policy Analysis. «Для Кремля кратковременный период низкого роста является терпимым, хотя в сочетании с низкими ценами на нефть это приведет к сокращению бюджетных доходов», — предупреждает он.

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