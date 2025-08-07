Рубио: В течение 24-36 часов Трамп примет решение о вторичных санкциях против РФ 4 7.08.2025, 10:01

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Государственный секретарь США раскрыл детали.

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, введут ли Штаты вторичные санкции против РФ после завершения срока дедлайна, который Дональд Трамп дал Путину для завершения войны против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

«Что ж, это решение, которое президент должен принять в течение следующих 24-36 часов», - отметил он.

«Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры - работа, которую мы будем проводить в течение следующих нескольких дней, от прогресса. И потом, в конечном итоге, президент примет решение о том, считает ли он необходимым вводить санкции или нет, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация», - добавил Рубио.

В Белом доме ранее заявили, что США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа.

