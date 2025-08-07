Очередной коллапс на Крымском мосту: движение полностью остановлено 2 7.08.2025, 10:59

Ситуация стала критической.

Проблемы с движением по незаконно построенному Керченскому мосту продолжаются. За последние сутки в пробках на въезд и выезд с полуострова оказались тысячи автомобилей.

Утром 7 августа движение через Крымский мост оказалось практически парализованным: на подъездах с обеих сторон скопилось более двух тысяч автомобилей, пишет «Диалог.UA».

По данным российского информационного центра, занимающегося мониторингом ситуации на Крымском мосту, очередь на ручной досмотр со стороны Тамани достигла 1470 машин, а со стороны Керчи – еще 850. Водителям приходится стоять в очередях по 3–4 часа, часто в крайне некомфортных условиях, учитывая жаркую погоду. В итоге ситуация с пробками стала критической.

Позже в инфоцентре сообщили, что Крымский мост и вовсе был закрыт для автомобильного транспорта, причем такие меры принимаются уже второй раз за сутки. Накануне ночью мост уже закрывали для транспорта. Тогда такие ограничения были введены примерно на шесть часов. Сколько они продлятся в этот раз, днем 7 августа, неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com