Столбы дыма после Storm Shadow: в Крыму раздались многочисленные взрывы 1 7.08.2025, 12:12

Россияне в панике остановили поезда и заблокировали Крымский мост.

Утром 7 августа в оккупированном Крыму после сигнала воздушной тревоги и звуков взрывов поднялись столбы дыма в нескольких точках.

Возможно попадание по военному объекту Российской Федерации. Между тем оккупационные власти устроили «пробку» на заезде на Крымский мост и остановили поезда, пишет «Фокус».

Российские мониторинговые каналы сообщили об угрозе ударов баллистики по полуострову, написали в паблике Exilenova+. Между тем в сети появились кадры с минимум двумя столбами дыма на южном берегу оккупированного Крыма. Возможны прилеты девяти ракет Storm Shadow, свидетельствуют сообщения россиян.

В горах возле Судака прилетело знатно —включайте звук

Русо туристо вовсю виражає своє захоплення pic.twitter.com/Ppuptx9p2m — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 7, 2025

На кадрах, опубликованных россиянами в соцсетях, видим две вероятные точки попадания. Других деталей ударов не видно, поскольку точки попадания расположены за холмами. Между тем слышно, как оператор видео жалуется на обстрелы и взрывы, которые происходят везде, куда он приезжал.

Представители российской власти, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, или губернатор Севастополя Сергей Развозжаев, не информировали о последствиях ударов по Крыму. Есть данные только о начале и конце сигнала тревоги, который длился около часа (с 8:33 до 9:11).

Мониторинговые паблики Крыма тем временем заявили, что якобы состоялась атака «девяти ракет Storm Shadow»: Украина этого не подтверждала. В то же время в каналах «ЧП / Крым» и «ЧП / Севастополь» россиян предупредили о «пробке» 3,5 тыс. машин в Тамани перед въездом на Крымский мост и о задержке 11 поездов, которые направлялись из Краснодарского края на оккупированный полуостров.

Удары по Крыму — детали

В украинских пабликах собрали данные о точках в Крыму, в которых слышали взрывы или видели столбы дыма. В частности, удалось отыскать упоминания о Джанкойском и Красногвардейском районах, Судаке, Белогорске, Керчи, Феодосии: о них писал, например, руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. Если обозначить указанные точки на Google maps, то видим, что было громко на южном берегу оккупированного полуострова и в центральных регионах. OSINTеры канала КиберБорошно сообщили, что есть геолокация кадров со столбами дыма, но пока точно не ясно, по какому военному объекту РФ попали.

