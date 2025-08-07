Прокремлевские эксперты спрогнозировали неизбежную рецессию экономики РФ 1 7.08.2025, 14:56

1,624

Она наступит в 2026 году.

Экономику России уже в 2026 году ждет полноценная рецессия, следует из аналитической записки, опубликованной близким к Кремлю Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который еще в апреле констатировал переход к рецессии гражданских отраслей, пишет The Moscow Times.

В записке под названием «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» на основе доступной в июле статистики оценивается вероятность достижения показателем СОИ (сводного опережающего индикатора, который отражает вход российской экономики в рецессию) критических значений. Значение СОИ в мае составило 0,1 против 0,07 в апреле при критическом уровне в 0,18, отмечают экономисты, подчеркивая, что дальнейший рост СОИ и «пробой критического уровня неизбежны».

ЦМАКП выделяет следующие факторы, способствующие росту показателя СОИ, который «просигналит» до конца текущего года: «сжатие сальдо» счета текущих операций российского платежного баланса, увеличение вероятности сценария с банковским кризисом в РФ, сохранение высокого уровня ставок российского денежного рынка и др.

В записке утверждается, что переход к падению ВВП не остановит даже дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка (это «не остановит уже начавшиеся процессы»), который уменьшил ее уже дважды в этом году (в конце июля — с 20% до 18%). Значение СОИ достигнет критического уровня уже в октябре при сохранении ЦБ уровня ключевой ставки на нижнем пороге прогноза на 2025 год, и это станет сигналом о рецессии с 2026-го, говорят аналитики.

Также экономисты проанализировали другой индикатор (СОИ выхода из рецессии), который, согласно анализу, преодолел свой критический порог: май стал вторым месяцем к ряду, когда он показывал значение 0,25 (минимум — 0,35). «Если значения данного СОИ будут сохраняться ниже критического порога на протяжении более двенадцати месяцев подряд, то это может просигнализировать о том, что ожидаемая рецессия окажется затяжной, т. е. сокращение физического объема ВВП (за скользящий год) может продлиться более четырех кварталов подряд», — поясняют в ЦМАКП.

По мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, опасения грядущей рецессии имеют под собой основания. Она отмечает, что охлаждение экономики — это высокоинерционный процесс, и напоминает, что в первом полугодии 2025 года во многих секторах фиксируется стагнация, при этом экономическая активность осталась на плато. В этих условиях, отмечает Донец, вместе с одновременным торможением инвестиций создается основа для дальнейшего сокращения экономической активности во втором полугодии и, вероятно, в начале 2026-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com