Конец транзита российского газа через Украину: мифы Кремля разрушены 7.08.2025, 15:15

2,304

«Газпром» лишился около $6 миллиардов.

После окончания транзита российского газа через Украину 1 января Кремль предрек энергетический кризис в Европе. Однако реальность оказалась противоположной: проигравшей стороной стала сама Россия, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Основной миф — что без транзита Украина потеряет свою газотранспортную систему (ГТС). Но российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру начались еще до прекращения поставок и не усилились после. ГТС продолжает работать стабильно даже в условиях войны.

Второй миф — что города Украины останутся без газа из-за падения давления в трубах. Однако украинская ГТС давно адаптирована к работе без транзита: компрессорные станции обеспечивают нужное давление, а газоснабжение украинцев продолжается без сбоев.

Третий миф — рост цен на газ. Для населения цены остались стабильными благодаря регулированию и внутренней добыче. Для бизнеса повышение тарифов оператора ГТС составило лишь около 5%.

Хотя Украина потеряла около $800 млн в год на транзите, «Газпром» лишился около $6 млрд — в семь раз больше. Эти деньги ранее шли на финансирование войны против Украины. Европа тоже не пострадала: страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировали поставки, инвестировали в LNG-терминалы и новые трубопроводы. Цены на газ в ЕС остались стабильными. Россия же оказалась в кризисе: «Газпром» просит господдержку, приостановил выплату дивидендов и поднял цены на газ внутри страны, разгоняя инфляцию.

Опыт с газом доказывает: при единстве и подготовке энергетическое давление авторитарных режимов можно преодолеть. Следующим шагом должно стать прекращение транзита российской нефти через Украину и усиление санкций против «теневого» флота РФ.

