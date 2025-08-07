Польша ввела санкции в отношении очередного продавца белорусских удобрений 7.08.2025, 16:55

«ГрандГранит» — в черном списке.

Белорусское предприятие «ГрандГранит» добавлено в санкционный список Министерства внутренних дел и администрации (МВДиА) Польши по запросу главы Национальной налоговой администрации (ННА), заметил «Позiрк».

Согласно опубликованному 7 августа сообщению на сайте ННА, это предприятие участвовало в обходе санкций, наложенных на белорусского производителя удобрений «Гродно Азот».

Ведомство установило, что в январе 2025 года у ООО «ГрандГранит» изменились права собственности, адрес и вид деятельности. Новым владельцем стало лицо, связанное с ООО «Техноспецтрейдинг» и ООО «Техноспецтрейдингэкспорт», которые были внесены в санкционный список МВДиА 18 декабря 2024 года.

Сообщается, что с марта 2025 года ООО «ГрандГранит» арендует небольшой склад недалеко от Минска «без каких-либо внешних промышленных сооружений (трубопроводов, внешних резервуаров)». Компания владела оборудованием для приготовления жидких комплексных удобрений для сельскохозяйственного использования.

«При этом ООО «ГрандГранит» указало, что производство удобрений осуществлялось на заводе «Гродно Азот», и использовало его инфраструктуру. Товар отгружался из Гродно, а ООО «ГрандГранит» имело деловые контакты с «Гродно Азот», что свидетельствует о том, что фактическим производителем данного товара являлось «Гродно Азот», — считают в Варшаве.

Отмечается, что это уже седьмой субъект торговли удобрениями белорусского производителя «Гродно Азот», который МВДиА по предложению ННА внесло в национальный санкционный список.

