У жителей Бурятии стали забирать холодильники на нужды армии РФ

У местных жителей собирают также мотоциклы, одежду, инвалидные коляски, трости и даже питьевую воду.

В Заиграевском районе Бурятии «волонтеры» призвали местных жителей отдать свои холодильники для нужд российских полевых госпиталей на войне в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал «ЛБ Поток». По информации районной газеты «Вперёд», на призыв откликнулись несколько человек: они действительно передали на нужды армии свои бытовые холодильники.

Впрочем, холодильниками список не ограничивается. Как отмечает «ЛБ Поток», волонтеры в Заиграевском районе регулярно просят о помощи: они собирают мотоциклы, одежду, инвалидные коляски, трости и даже питьевую воду. Канал при этом подчеркивает, что такие базовые нужды должны обеспечиваться государством.

Схожая практика наблюдается и в других регионах России. Так, в Иркутской области власти решили забрать премии у учителей, воспитателей и сотрудников учреждений культуры — средства были направлены на обеспечение нужд военных. «Сказали, что денег на „СВО“ не хватает, подушки безопасности уже нет — все потрачено. Так как нечем платить тем, кто воюет, решили забрать эти, довольно немаленькие, деньги», — рассказала изданию «Люди Байкала» одна из учительниц, столкнувшаяся с поборами.

В Республике Коми власти обращались к жителям с предложением сдавать рыболовные сети для нужд армии. А в МГТУ имени Баумана студентам предлагали плести маскировочные сети в обмен на зачет по физкультуре.

Тем временем, уставшие от развязанной Владимиром Путиным войны россияне, включая тех, кто ранее активно поддерживал российское вторжение в Украину, почти в четыре раза сократили пожертвования на нужды российской армии. При этом, как выяснила «Вёрстка», далеко не вся гуманитарная помощь действительно доходит до линии фронта. Один из военнослужащих рассказал изданию, что многие волонтеры превратили помощь армии в бизнес на войне. Часто сборы ведутся на карты физических лиц, а отчетности по полученным и потраченным средствам никто толком не предоставляет, пояснила «Вёрстка».

