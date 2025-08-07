Axios: Уиткофф проинформирует представителей Украины и НАТО о встрече с Путиным 3 7.08.2025, 20:28

Спецпредставитель президента США 6 августа в пятый раз посетил Россию.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует провести в четверг, 7 августа, видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы рассказать о своей встрече с диктатором России Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможную встречу Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали войну в Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Также Ушаков заявил, что с российской стороны «по украинскому вопросу [США] были переданы некоторые сигналы», а Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».

Вечером в среду Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал встречу Уиткоффа с Путиным «очень продуктивной». Также президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его итогам Зеленский написал, что в нем также участвовали европейские лидеры, не уточнив, кто именно.

«Мы обсудили все то, что было озвучено в Москве», — написал он.

