8 августа 2025, пятница, 0:45
Трамп намерен провести перепись населения США

  7.08.2025, 23:43
Без учета нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли провести новую перепись населения, которая не будет включать мигрантов, нелегально находящихся в стране. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, подсчет населения должен «основываться на современных фактах и цифрах», а также результатах президентских выборов 2024 года.

«Люди, находящиеся в нашей стране нелегально, не будут учтены в переписи населения», – написал Трамп.

