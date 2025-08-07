Трамп намерен провести перепись населения США

Трамп намерен провести перепись населения США1
- 7.08.2025, 23:43
Без учета нелегальных мигрантов.
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли провести новую перепись населения, которая не будет включать мигрантов, нелегально находящихся в стране. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.
По словам Трампа, подсчет населения должен «основываться на современных фактах и цифрах», а также результатах президентских выборов 2024 года.
«Люди, находящиеся в нашей стране нелегально, не будут учтены в переписи населения», – написал Трамп.