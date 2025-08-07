Трамп намерен провести перепись населения США 1 7.08.2025, 23:43

Без учета нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли провести новую перепись населения, которая не будет включать мигрантов, нелегально находящихся в стране. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, подсчет населения должен «основываться на современных фактах и цифрах», а также результатах президентских выборов 2024 года.

«Люди, находящиеся в нашей стране нелегально, не будут учтены в переписи населения», – написал Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com