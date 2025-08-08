Под прицелом был военный аэродром: дроны атаковали российское Миллерово
Вспыхнул пожар.
В России пожаловались на атаку дронов на Миллерово Ростовской области. В городе ночью звучали взрывы, после которых местные жители наблюдали зарево от пожара, пишет «Обозреватель».
Одной из вероятных целей ночной атаки мог быть местный военный аэродром, с него россияне часто запускают дроны-камикадзе типа «шахед». О последствиях атаки пишет российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Что известно
Ростовская область минувшей ночью пребывала под атакой дронов. В частности, взрывы звучали в Миллерово.
После них в районе расположенного возле города военного аэродрома вспыхнул пожар.
«В Ростове после атаки БПЛА очевидцы наблюдают пожар. По предварительным данным, одной из целей атаки был военный аэродром в Миллерово»,– отмечено в сообщении.
В сети также появилось видео, зафиксировавшее, как утверждается, пожар в районе военного аэродрома.
Факт атаки вынужден был признать губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он традиционно заявил об ее «отражении». Зарево от пожара же чиновник объяснил «горением цистерны с бензином».
Российский город Миллерово является важным автотранспортным и железнодорожным узлом. Известен он также тем, что в 5 км к северо-западу от города расположен одноименный военный аэродром. Там базируется 31 истребительный авиационный полк 1 смешанной авиационной дивизии.
Но украинцам аэродром Миллерово больше знаком по ежедневным сводкам Воздушных сил Вооруженных сил Украины о воздушных атаках РФ: практически в каждой из них Миллерово упоминается как одна из точек запуска российских «шахедов».