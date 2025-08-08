Под прицелом был военный аэродром: дроны атаковали российское Миллерово 8.08.2025, 7:50

2,868

Вспыхнул пожар.

В России пожаловались на атаку дронов на Миллерово Ростовской области. В городе ночью звучали взрывы, после которых местные жители наблюдали зарево от пожара, пишет «Обозреватель».

Одной из вероятных целей ночной атаки мог быть местный военный аэродром, с него россияне часто запускают дроны-камикадзе типа «шахед». О последствиях атаки пишет российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Что известно

Ростовская область минувшей ночью пребывала под атакой дронов. В частности, взрывы звучали в Миллерово.

После них в районе расположенного возле города военного аэродрома вспыхнул пожар.

«В Ростове после атаки БПЛА очевидцы наблюдают пожар. По предварительным данным, одной из целей атаки был военный аэродром в Миллерово»,– отмечено в сообщении.

В сети также появилось видео, зафиксировавшее, как утверждается, пожар в районе военного аэродрома.

Факт атаки вынужден был признать губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он традиционно заявил об ее «отражении». Зарево от пожара же чиновник объяснил «горением цистерны с бензином».

Российский город Миллерово является важным автотранспортным и железнодорожным узлом. Известен он также тем, что в 5 км к северо-западу от города расположен одноименный военный аэродром. Там базируется 31 истребительный авиационный полк 1 смешанной авиационной дивизии.

Но украинцам аэродром Миллерово больше знаком по ежедневным сводкам Воздушных сил Вооруженных сил Украины о воздушных атаках РФ: практически в каждой из них Миллерово упоминается как одна из точек запуска российских «шахедов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com