В воздухе запах серы: оккупированный Крым накрыли кислотные выбросы 9.08.2025, 11:40

1,392

А из-за засухи пересохли реки.

В оккупированном Крыму – новая беда. Из-за засухи обмелели реки полуострова, а такие населенные пункты, как Красноперекопск и Армянск, страдают из-за кислотных выбросов с завода «Крымский титан». Воды не хватает для охлаждения кислотонакопителя предприятия, поэтому вредные выбросы поднимаются в воздух. Жители жалуются на мутные окна и жуткий запах воздуха по ночам, пишет OBOZ.UA.

Мутнеют зеркала и воняет серой

Из-за засухи в оккупированном Крыму повторяется экологическая катастрофа 2018 года. Тогда жители таких городов, как Армянск и Красноперекопск, жаловались на кислотные выбросы с завода «Крымский титан», которым владеет олигарх Дмитрий Фирташ.

Из пересохшего озера, куда скидывались отходы с завода, ушла вода. А образовавшуюся кислотную пыль ветер разносил по населенным пунктам. За ночь у людей покрывались ржавчиной все металлические предметы, опадали листья с деревьев, уничтожен урожай.

Сейчас ситуация повторяется. Жители Армянска и Красноперекопска пишут в соцсетях, что на улицах с деревьев опали листья. А по ночам нечем дышать от жуткой вони.

«Воняет так, что глаза слезятся! Особенно ночью, примерно с трех часов, когда на заводе идут активные выбросы. Окно в квартире открыть невозможно, нос щиплет от запахов, спать невозможно. Бедные люди, которые страдают от аллергии», – возмущается Виктор Забродский.

Некоторые жители отмечают, что в их домах помутнели стекла в окнах, а также зеркала – они называют это результатом окисления.

«Так было и семь лет назад. Если ложки и вилки еще не ржавеют, то все зеркала и окна стали мутными. Кислота оседает на них. Деревья под окном сбросили листья, они покрылись чем-то серым и начали скручиваться», – делится Оксана Носкова.

Автомобилисты жалуются, что по утрам их машины покрыты липким налетом, но особенно страдают стекла и зеркала.

«Воняет диоксидом серы, это напоминает запах горелой спички или газеты. Иногда бывает и сладковатый запах, это серная кислота», – пишет в соцсети Елена Варавенко.

Местный активист, сторонник оккупации Крыма РФ, пенсионер Виктор Мохов, который еще лет двенадцать назад работал на заводе «Титан», требует, чтобы замедлили производство. В таком случае станет меньше кислотных стоков. А лучше, по его мнению, и вовсе приостановить производство.

Нет воды и пересыхают реки

В этом году в оккупированном Крыму вновь началась засуха. Экологи говорят, что ее пик придется на 2027 год. То есть ситуация будет лишь ухудшаться.

Из-за нехватки осадков, высокой температуры воздуха на полуострове уже пересыхают реки, которые давали жителям возможность поливать огороды и поля.

Если до оккупации полуострова сюда по Северо-Крымскому каналу поступала днепровская вода, то после подрыва российскими военными Каховской ГЭС и уничтожения водохранилища это прекратилось.

Собственных источников воды полуострову не хватает. Потому что теперь тут размещено огромное количество российских военных баз, для которых требуется большое количество пресной воды. Они постоянно бурят скважины и добывают подземные воды. Это также приводит к истощению подземных источников и к засолению.

Кроме того, оккупанты стараются заместить местное население своими гражданами. Для этого на полуостров уже переехало около миллиона россиян. Также тут живет большое количество российских военных и их семей. На такое количество жителей воды на полуострове не хватит.

В июле частично пересохла самая длинная крымская река Салгир. Также исчезает Мойнакское озеро в Евпатории. Это одно из любимых мест отдыха и оздоровления туристов. До 2014 года тысячи курортников использовали лечебные грязи этого водоема для лечения опорно-двигательного аппарата, кожи, последствий травм и ранений.

Пересыхают и крымские водохранилища, сейчас объем воды в них составляет половину того, что было лет десять назад. Проблемы с водой наблюдаются даже на ЮБК – Ялте, Алуште. Например, в некоторых районах Алушты воду развозят на водовозках по дворам. Нет воды и в Бахчисарае.

Российские власти не поддерживают никаких крупных проектов по наполнению Крыма водой. Разве что обещают деньги на строительство нового водохранилища в 2028 году. Вероятно, надеются, что им удастся военным путем как-то решить эту проблему.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com