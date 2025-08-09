закрыть
Возвращение легенды: на рынок выходит новый Dodge Charger 2026

  • 9.08.2025, 13:53
Возвращение легенды: на рынок выходит новый Dodge Charger 2026

Авто способно разогнаться до сотни за 3,9 с и богато оснащено.

Dodge Charger 2026 получил бензиновый вариант | Фото: Dodge

Бензиновый Dodge Charger возвращается на рынок. 550-сильное купе способно разогнаться до сотни за 3,9 с и богато оснащено.

Новый Dodge Charger Scat Pack (именно так назвали бензиновый вариант купе) присоединился к представленной ранее электрической версии и оказался существенно дешевле ее — стоит от 51 990 до 58 990 долларов. Об автомобиле рассказали на сайте концерна Stellantis.

Бензиновое купе Dodge Charger в исполнении Scat Pack оснащено 3,0-литровой турбошестерней Hurricane на 550 л. с. и 720 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП полноприводное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 285 км/ч.

В начале 2026 года появятся менее мощный и более дешевый вариант R/T на 420 сил и четырехдверная бензиновая версия. Также в Dodge намекнули, что попытаются вместить под капот Charger и компрессорный V8 Hemi.

Отличить новый Dodge Charger Scat Pack от электрического варианта внешне можно разве что по иной решетке радиатора. Купе получило специальный дрифтовый режим, адаптивные амортизаторы и помощь при старте Launch control.

Кроме того, комплектация Dodge Charger Scat Pack включает 20-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, электропривод передних и подогрев всех сидений.

