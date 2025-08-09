закрыть
The Telegraph: Военный союзник Путина из Африки переправляет мигрантов в Европу

  • 9.08.2025, 16:46
  • 2,886
The Telegraph: Военный союзник Путина из Африки переправляет мигрантов в Европу
Фото: Reuters

С помощью официального Минска.

Российский диктатор Путин объединился с ливийским военачальником, чтобы спровоцировать новый миграционный кризис в Европейском Союзе.

Об этом пишет The Telegraph (перевод - «Униан»), указывая, на тот факт, что Европейская комиссия зафиксировала рост числа авиарейсов между городом Бенгази на востоке Ливии и Минском.

- Чиновники заявили, что эта тенденция указывает на возможную координацию действий с генералом Халифой Хафтаром, военным лидером, контролирующим большую часть восточной Ливии, с целью содействия волне нелегальной миграции в ЕС. Это может означать повторение событий лета 2021 года, когда десяткам тысяч потенциальных просителей убежища была оказана помощь в пересечении границ Беларуси. По словам официальных лиц, это была организованная Россией попытка дестабилизировать ЕС, - пишет издание.

Как сообщил представитель ЕК изданию The Telegraph, частота и характер рейсов Минск-Бенгази, выполняемых авиакомпанией «Белавиа», вызывают вопросы о «возможной координации или содействии нелегальным миграционным потокам».

Данные из открытых источников, которые изучил The Telegraph, показывают резкий рост числа рейсов между ливийским городом и белорусской столицей в последние месяцы. В мае между городами было всего два рейса, в июне их число увеличилось до пяти, а в июле — до четырёх.

Ранее Лукашенко обвиняли в том, что он позволял мигрантам приземляться в Минске аналогичными рейсами, а затем помогал доставлять их во временные лагеря на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

«Аналитики с тех пор утверждают, что это было сделано по согласованию с Путиным, чтобы отвлечь внимание от его войск, сосредоточенных на границах с Украиной перед вторжением в феврале 2022 года», - подчеркивает издание.

