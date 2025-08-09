«В 2020-м мы действовали на максимуме своих возможностей» 9.08.2025, 18:28

Александра Герасименя

Александра Герасименя - о новой себе, героях в Беларуси и многом другом.

Александра Герасименя уже пятый год не имеет возможности жить на Родине. Для лучшей пловчихи в истории Беларуси 2020-й оказался переломным. Она не стала молчать после фальсификации «выборов», не стала закрывать глаза на насилие.

Причем не просто высказывалась, а стала соосновательницей Белорусского фонда спортивной солидарности, который помогал спортсменам, попавшим под репрессии. Лукашенковский суд оценил эти усилия 12 годами колонии, который выписали заочно.

«Трибуна» поговорила с Герасименей о том, как за пять лет изменилась ее жизнь, о чем она жалеет и что потеряла, о протестах-2020 и о желании вернуться в Беларусь.

Фото: Instagram Александры Герасимени

– С августа-2020 прошло уже пять лет. Для вас это что-то значит?

– Это еще один год, когда ты вне дома. Когда ты не то, что ждешь, но все еще надеешься вернуться домой. Тем не менее скажу, что ощущения от пятилетия отличаются от тех ощущений, что были год или два назад. Просто меняемся мы сами, соответственно, бремя ожидания становится другим.

– Ждать стало тяжелее?

– Я бы сказала, что наоборот. Появляются новые идеи, мысли, проекты, желание что-то сделать. Ты просто становишься более активным.

Могу точно сказать, что за пять лет я действительно изменилась. Стала жить более осознанно и спокойнее относиться в принципе к жизни. И я очень рада таким изменениям. Уверена, каждый человек доходит до точки, когда он начинает деградировать, падать вниз, если он не понимает, что нужно что-то менять, развиваться, идти в другом направлении. Вот и я в какой-то момент поняла, что своими мыслями, действиями, рассуждениями загоняю себя в психологическую яму, физически и эмоционально мне становилось все тяжелее. В итоге я выбрала другой путь.

– Как вы поняли, что надо что-то менять?

– Мне моя жизнь просто перестала приносить удовольствие. Были ситуации, когда не радовало абсолютно ничего: ни бытовые вопросы, ни что-то, связанное со спортом. Вообще ничего. Тогда четко поняла, что если что-то не изменю, не пойду другим путем, то буду просто деградировать, а жизнь будет становиться все хуже и тяжелее.

– Когда пришло это осознание?

– Когда началась война, когда мы переехали в Польшу и начали обустраивать жизнь тут. Расставание с мужем. Поток негативных событий в моей жизни прибивал. И вот тогда поняла, что нужно что-то менять в себе. Безусловно, мне помогло окружение – просто даже советами и поддержкой.

Раньше я пыталась все контролировать, психовала и нервничала, и делала себе только хуже. А сейчас если не могу повлиять на событие, то принимаю его как есть, двигаюсь дальше. Стала выглядеть счастливее, когда начала относиться ко всему проще. Ну а люди, которые меня окружают, помогают в этом.

Фото: Instagram Александры Герасимени

– Как ваше окружение поменялось за последние пять лет?

– Кардинально. Рядом появились люди, которых я никогда раньше не знала, не встречала. Максимум была знакома заочно. Мы даже в Беларуси не пересекались. Но здесь мы начали встречаться, пересекаться. И, как я говорю, в жизни ничего случайно не бывает: когда мне нужна была помощь, поддержка, эти люди появились в моей жизни и стали близкими.

– Но среди тех, с кем были рядом в Беларуси, вы также наверняка чувствовали себя комфортно. Чем то окружение отличается от нынешнего?

– Мое нынешнее окружение такое, что даст пинка под зад, если я начну творить какую-тот дичь. Люди скажу: «Эй, дорогая, извини, но ты или меняешь свою позицию, или пойдешь своей дорогой». И вот в таком окружении мне комфортно, потому что я уверена, что если буду делать что-то неправильное, то мне об этом скажут. Вот это самое главное. В итоге я понимаю, что потихонечку – и сама, и благодаря людям рядом – начинаю приходить к понимаю, кто я на самом деле и чего хочу от жизни, какие у меня цели. Потихоньку обретаю себя.

– Можете уже сейчас ответить, кто вы и куда идете?

– Пока нет. Пока идут к ответам на эти вопросы. Но я точно больше, чем просто мама, тренер, спортсменка. Я уверена, что есть кем-то более глубоким и значимым – это и пытаюсь найти.

– Как сегодня воспринимаете вынужденный отъезд из Беларуси?

– Оглядываясь назад, действительно ощущаю радость и удовлетворение от того, что я уехала, изменила свою жизнь. Где-то через два года эмиграции поняла, что это было мое лучшее решение. Если бы представилась возможность повернуть время вспять, может, многое сделала бы по-другому, на что-то другое обратила внимание. Но, учитывая, что ничего не вернуть, просто радуюсь тому, что происходит сейчас. Я живу, развиваюсь, иду вперед. И это как раз случилось благодаря тому, что мне пришлось уехать. В Беларуси вряд ли бы было такое развитие.

– Что вы потеряли за эти пять лет?

– Даже о потерях можно говорить в положительном ключе. Потеряла связи, которые, в принципе, мне и не нужны были, какие-то обязанности. Из негативных потерь – возможность видеть своих близких.

– Что приобрели?

– Очень многое. Новое окружение, мировоззрение, возможности, работу, где можно себя проявить.

– Вы потеряли много друзей? И удалось ли найти им замену?

– Я такой человек, у которого много друзей никогда и не было. Вот чтобы действительно близких и ценных. В Беларуси было много знакомых, приятелей. Но те люди, которые были друзьями, они таковыми и остались. Появились и новые, которые близки мне по жизненных ценностям, качествам, интересам.

– Общаетесь с теми друзьями, кто в Беларуси?

– С кем была на связи, с теми и общаюсь. Кто-то может написать, поздравить с праздником, пожелать чего-то хорошего. Но так, чтобы у нас была плотная связь и общение, такого нет. Конечно, мне было бы интересно узнать [у друзей], как они живут, что чувствуют, чего им не хватает. Но я же понимаю, что им небезопасно контактировать со мной. Поэтому и не настаиваю на плотном общении, понимая риски. Да и собеседники тоже, как я вижу, стараются удалять наши переписки, чтобы не рисковать безопасностью. Знаете, я иногда задумываюсь, чем бы я могла помочь тем, кто живет сейчас в стане врага. И пришла к выводу, что, наверное, только показывать своей деятельность, своей работой, что мы помним о беларусах, которые остались там, что мы думаем о стране и тоже хотим сделать Беларусь лучше.

Фото: Instagram Александры Герасимени

– Как вы остаетесь в белoрусской повестке? Читаете новости или о жизни в Беларуси вам рассказывают те, кто сейчас там живет?

– И так, и так. Я хочу вернуться домой и сама стараюсь следить за тем, что происходит на Родине. Много читаю, смотрю. И меня интересует все, что касается Беларуси, тем более мои близкие и родные живут там. Все, что происходит в стране, так или иначе касается и меня. Мне интересны мысли и настроения белoрусов на Родине, поэтому читаю посты, комментарии, слежу за настроениями людей.

– Можете себя представить в сегодняшних белoрусских реалиях?

– Не могу жить в каких-то постоянных ограничениях. Однозначно, для меня такая жизнь была бы невыносимой – под прессингом, страхом. Я бы или с ума сошла, или упала бы на дно социальной пирамиды. Как по мне, невозможно жить так, как живут люди в Беларуси. Я бы так не смогла. Поэтому те, кто там остался, и еще сохраняет какую-то адекватность, – это просто герои. Потому что они не живут, а выживают, и при этом многие стараются держаться человеческих принципов и моралей.

– Интересовались, почему люди ваших взглядов остаются в Беларуси?

– Да все просто – у каждого свои причины: семья, дети, родители, имущество... У каждого свои нюансы. И я никого осуждать или упрашивать не буду – каждый выбирает тот путь, который ему комфортен.

При этом вижу, что между теми, кто уехал, и теми, кто остался, есть даже какая-то бойня, какие-то споры и недопонимание. Некоторые уехавшие говорят, что оставшимся легче, потому что они дома, им не нужно выживать, искать деньги на съем квартиры и так далее. Те, кто остался, говорят, что в какой-то степени завидуют уехавшим, потому что мы в Европе получили свободу, пространство, возможности, а в Беларуси все под гнетом, ничего нельзя сделать. Самое интересное, что и те, и те правы – и тем, и тем тяжело: нам, уехавшим, непросто строить тут свою жизнь. А оставшимся непросто жить под прессом и в страхе – я бы так точно не смогла. К чему это я? К тому, что обеим сторонам нужно понять друг друга, принять реальности и осознать, что и тем, и тем непросто. Но и с той, и с той стороны тоже есть немало положительных моментов. Надо найти компромисс, общий язык.

– Для чего?

– Мы же все надеемся, что власть когда-то поменяется и придется сосуществовать вместе с теми, кто был и за Лукашенко. Мы же все беларусы, и если есть какие-то разногласия, считаю, все равно нужно искать точки соприкосновения. Чтобы в будущем сосуществование, которое неизбежно, было более легким и комфортным.

– Вы когда-нибудь жалели, что присоединились к протестам?

– Никогда. Невозможно было смириться с тем, что творилось. Никогда бы ради комфорта и удобства не молчала. Поэтому мой выбор тогда был предельно очевиден и ни разу за пять лет я не пожалела о нем. За эти годы моя жизнь поменялась в лучшую сторону, окружение поменялось в лучшую сторону. У меня появилась определенная уверенность в своих силах. Понимаю, что со своими знаниями и своими умениями смогу найти пропитание в любой стране. Я в этом уверена. И это понимание очень и очень важно.

Когда ты находишься в Беларуси, где есть квартира, работа, где все идет размеренно, конечно, присутствует определенный страх перемен. Нет четкого понимания, сможешь ли ты прокормить семью в другой стране, понадобятся ли твои знания и опыт кому-либо. Теперь четко знаю, что могу выжить в любой стране. У меня хватает компетенции, чтобы это сделать и не оставить в беде ни себя, ни детей.

Фото: Instagram Александры Герасимени

– А как события пятилетней давности сказались на белoрусах?

– Для нации события 2020-го тоже стали определенным триггером. Вот сколько времени белoрусов гнобили, истребляли, убивали в нас национальное? По сути, мы не могли отстоять себя как нацию. Но в 2020-м попытались это сделать. И что-то ведь получилось, мы о себе громко заявили, хотя действительно переломного момента пока не случилось. Но я надеюсь, что время, когда мы во всеуслышание заявим, что да, мы выстояли под прессом и сумели сохранить свою идентичность, еще наступит.

Не могу говорить за всех, но люди из моего окружения точно знают и понимают, что они беларусы. И они хотят сохранить нацию. Одним из показателей того, что беларусы стали больше чтить свою историю и культуру, вижу то, что они начали искать своих предков, интересоваться историей своих семей. Считаю это большим плюсом в сохранении нашей идентичности. Уверена, так будет и дальше.

– Белoрусы сейчас так же объединены, как и пять лет назад?

– Мы тогда действительно были единым целым, мы вместе хотели перемен, многое делали вместе для этого. В дальнейшем обстоятельства складывались так, что определенная разобщенность и разъединение произошли. Но, считаю, без этого никуда, так или иначе это случилось бы. И люди открылись с новых сторон – кто-то приятно удивил, кто-то разочаровал. Но и это хорошо, потому что люди повскрывались, видно, что у них внутри.

Сейчас много наших диаспор в разных странах, многое мы продолжаем делать вместе. Но, думаю, если в будущем появится что-то такое глобальное, как в 2020-м, то мы объединимся еще больше.

– Какое у вас отношение к белoрусам сейчас?

– Какого-то одного нет. Одни белoрусы вызывают гордость и счастье, другие, я бы сказала, стыд. Даже когда какие-то спортсмены выступают за Лукашенко, прославляют его, почему-то стыдно все равно мне. Я белoруска, и они белoрусы, они тоже из спорта, а творят такую дичь... Смотрю на них и мне стыдно. Смотрю на разъевшиеся лица людей, которых когда-то знала, и не могу их понять. Мне сложно осознать, как можно так выслуживаться, выполнять поручения, но ничего не делать для вида спорта. Они живут только ради своего блага, наплевав на совесть, моральные принципы. Но я не исключаю и такой вариант, что они прекрасно понимают, что сделали неправильный выбор. И рады были бы поменять свое мнение, пойти против системы, но просто у них уже нет иного выбора, кроме как прислуживаться. Люди боятся не только за свои посты, но и за свои жизни. Если ты был долго в системе, а потом решил вдруг пойти против нее, то это может закончиться для тебя плачевно. Вот они и остаются заложниками ситуации. Тогда мне за них не только стыдно, но мне их даже жалко.

– Иногда приходится слышать мнение, что мирный протест в 2020-м был ошибкой. А вы как считаете?

– Не могу ответить на этот вопрос, потому что не профессионал в организации протестов. Не могу точно сказать, какой путь надо было выбрать тогда. Может, мирный протест действительно был ошибкой. Но, реально, что мы могли сделать в той ситуации? У нас и оружия не было. Но в любом случае хорошо, что этот протест в принципе был, что мы не замолчали.

Может, если бы у нас были «кулаки», мы бы пошли на режим, сопротивлялись бы ему силовыми методами. А, может, и не пошли бы. Не знаю. В любом случае на второй стороне была большая армия. Вот если бы мы на нее пошли, нас бы положили. А смысл в этих жертвах? Считаю, мы в 2020-м действовали на максимуме своих возможностей. Мы могли противостоять мирно – это и делали. Просто мы, такие приличные и воспитанные, думали, что в демократической стране такими методами можно что-то изменить. Вот только не учли, что живем не в демократической стране.

– Недавно стало известно, что вашу квартиру в Минске режим отжал и выставил на аукцион. Как к этому относитесь?

– Об этом я знала еще несколько недель назад. Просто сейчас все вышло в прессу. А как отношусь? Все было ожидаемо и предсказуемо, эмоций у меня это не вызвало. Там делают, что хотят, потому что в стране вообще не до законов.

– Почему Лукашенко до сих пор у власти?

– Потому что это нужно политикам в других странах, в Европе в том числе. Если бы Лукашенко мешал Западу, если бы европейские политики приняли решение его убрать, они бы сделали все, чтобы он просто не выжил. Санкции бы наложили, еще что-то. И через месяц режим сам бы загнулся. Но Лукашенко выгоден им чем-то – это предельно очевидно.

Та же ситуация с Россией и войной, Путиным. Запад и Америка давно могли бы обложить россиян санкциями. Сделать так, чтобы Путин сам закончил войну. Но всем же выгодно подешевле купить газ, торговать. Никого не интересует война в Украине – даже западные политики действуют в такой ситуации только в интересах своих стран.

– Верите, что когда-то Лукашенко перестанет быть нужен Западу и его уберут?

– Надеюсь, такой момент наступит. Он, в принципе, приближается, потому что угроза войны начала нависать над соседними с Беларусью странами. Польша, Литва начали шевелиться, что-то делать, решать, собирать вооружение. И уже рассматриваются варианты, каким образом можно вообще прекратить любое взаимодействие с Беларусью. Но вот страны, которые далеко от Беларуси, особо не волнуются.

– Где Беларусь сегодня?

– В каждом белoрусе. В тех, кто помнит о Беларуси, делает для нее что-то, болеет за родную страну. Многие беларусы ведь стараются для Родины, находясь в Польше, Литве, Канаде, еще где-то. Таким образом они несут в себе частичку Беларуси.

– А можно сохранить эту частичку, живя столько лет за границей и не имея возможности вернуться?

– Конечно. И ничего не помешает тем, кто живет сейчас вне Беларуси, привнести знания и опыт в ту страну, которая будет после смены режима.

– Вы видите позитивный сценарий для Беларуси?

– Можно много об этом рассуждать, но я даже не хочу проецировать, что-то надумывать. Потому что, может, нас ждет что-то более приятное и интересное, чем я себе надумаю. Или, наоборот, более плохое. Надо быть готовым ко всему. А так я все равно настроена на то, что в Беларуси поменяется власть, что мы сможем вернуться домой.

– С годами желание вернуться в Беларусь не ослабевает?

– Если взглянуть на то, что я имею сейчас – перспективы, свободу, возможности, окружение, – понимаю прекрасно, что Беларусь мне этого дать не сможет. Но, с другой стороны, и я, и другие беларусы прикладываем все усилия, чтобы все это было в нашей стране в будущем. Я чувствую, что мой дом там, и я буду делать что-то для него.

