В Берлине прошла акция к 5-летию протестов в Беларуси 9.08.2025, 18:43

Фото: DW

В ней приняла участие экс-поверенная в делах ФРГ в Минске Андреа Викторин.

На Потсдамской площади Берлина в субботу, 9 августа, прошла акция в пятую годовщину «выборов» в Беларуси, после которых в стране начались массовые протесты. На митинг вышли около 15 человек.

Акция продлилась примерно час, ее охраняла столичная полиция, сообщает «Немецкая волна».

Фото: DW

К фрагменту Берлинской стены возложили черные розы

Именно на Потсдамской площади находится фрагмент Берлинской стены в бело-красно-белых цветах, которую пять лет назад подарили белорусской диаспоре как символ того, что однажды «мур рухне» («стена падет») и в Беларуси. Участники акции возложили туда цветы, окрашенные в черный.

Среди пришедших была бывшая поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин (Andrea Wiktorin). Она покинула дипломатическую миссию летом 2025 года.

Фото: DW

- Черные цветы - это символ нашей печали о том, что не сбылось пять лет назад 9 августа. Но все еще продолжается, - сказал один из организаторов акции Змитер.

По его словам, пять лет назад в этот день в Берлине прошел большой марш по городу - в нем приняли участие около 450 человек.

На акции вспомнили политзаключенных

- Мы сегодня с черными цветами, потому что дата довольно грустная: мы пять лет находимся в изгнании, не можем приехать в Беларусь в своим родным, - говорит Мария Рудь, председатель правления объединения белорусов в Германии «Разам». - В Беларуси политические заключенные, Мария Колесникова находится в тюрьме, в тяжелом состоянии. Хотелось бы, чтобы это была праздничная дата, но она скорее трагичная.

Фото: DW

Тем не менее, по мнению Марии Рудь, 9 августа 2020 года стало днем, когда белорусы увидели друг друга и то, сколько из них готовы поддерживать демократические перемены в стране.

- В то время люди в Беларуси говорили, что не знали друг друга до того лета. То же самое происходило и среди белорусов за рубежом: до 2020 года не было объединенной и структурированной диаспоры. Когда летом 2020-го мы вышли на первые цепи солидарности, оказалось, что белорусов много, что они готовы объединяться на благо Беларуси, - говорит Мария Рудь.

