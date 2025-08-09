Сотни белорусов прошли под бело-красно-белыми флагами по улицам Вильнюса
- 9.08.2025, 19:04
В столице Литвы отметили пятилетие белорусской революции.
Сотни белорусов, неся национальные флаги, собрались на Лукишкской площади в Вильнюсе, чтобы отпраздновать пятую годовщину массовых протестов в Беларуси.
Активисты прошли под бело-красно-белыми флагами по улицам литовской столицы.
По словам участников, это было не просто символическое чествование, а часть борьбы за свободу.
«Сегодня годовщина сфальсифицированных «выборов» в Беларуси, и мы собрались здесь, чтобы выразить свою позицию и показать, что будем продолжать борьбу и не сдадимся, пока режим не будет свергнут», – заявила одна из участниц митинга.
По словам организаторов, цель акции – показать режиму, что белорусы будут продолжать защищать свои права и бороться за свободную Беларусь.
После митинга состоялся марш к посольству Беларуси.