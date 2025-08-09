Сотни белорусов прошли под бело-красно-белыми флагами по улицам Вильнюса 9.08.2025, 19:04

В столице Литвы отметили пятилетие белорусской революции.

Сотни белорусов, неся национальные флаги, собрались на Лукишкской площади в Вильнюсе, чтобы отпраздновать пятую годовщину массовых протестов в Беларуси.

Активисты прошли под бело-красно-белыми флагами по улицам литовской столицы.

По словам участников, это было не просто символическое чествование, а часть борьбы за свободу.

«Сегодня годовщина сфальсифицированных «выборов» в Беларуси, и мы собрались здесь, чтобы выразить свою позицию и показать, что будем продолжать борьбу и не сдадимся, пока режим не будет свергнут», – заявила одна из участниц митинга.

По словам организаторов, цель акции – показать режиму, что белорусы будут продолжать защищать свои права и бороться за свободную Беларусь.

После митинга состоялся марш к посольству Беларуси.

