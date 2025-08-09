У Лаврова опозорились, попытавшись найти «свою роль» в сделке Баку и Еревана 9.08.2025, 20:24

3,614

Мария Захарова

Завидуют США?

Вчера Азербайджан и Армения заключили мирную сделку в США. Спустя почти сутки появилась реакция МИД России, где заявили, что окончательное урегулирование должно «учитывать мнение Москвы».

Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Она почти не уделила внимания договоренностям между Баку и Ереваном, но сразу отметила, что они до последнего заявляли о нежелании привлекать «внешнюю помощь».

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России», – сказала Захарова.

Также глава МИД РФ добавила, что «оптимальный вариант» для разрешения конфликта на Южном Кавказе должен привлекать только страны региона и их соседей. Среди таких она уточнила Россию, Иран и Турцию. То есть - без участия США.

«Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила», - добавила она.

Кроме того, Захарова напомнила о присутствии российских пограничников в Армении.

