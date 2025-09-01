Мужчина на внедорожнике протаранил ворота генконсульства России в Сиднее
- 1.09.2025, 9:10
Водителя автомобиля задержали.
Утром 1 сентября неизвестный на внедорожнике выбил ворота генконсульства России в восточном пригороде австралийского Сиднея, сообщил телеканал 9News, заметил сайт The Moscow Times.
По его данным, полицейских вызвали к генконсульству незадолго до этого. Поводом стало то, что внедорожник был припаркован на подъездной дорожке без разрешения. Когда прибывшие на место полицейские попытались поговорить с водителем, мужчина протаранил ворота генконсульства и въехал на внутреннюю территорию дипломатической миссии. При этом пострадал один из констеблей — он получил травму руки.
Водителя автомобиля задержали. Ему 39 лет, он дает показания. Подробностей о его личности и мотивах нет. Отмечается, что полиция начала расследование по факту случившегося. На кадрах, показанных 9News, виден белый внедорожник возле российского флага. Все двери машины открыты, стекла в передних дверях разбиты. Один из очевидцев произошедшего рассказал The Daily Telegraph, что полицейский вытащил оружие и попросил водителя выйти из машины, однако автомобиль продолжал двигаться в направлении консульства. По данным News.com.au, после инцидента полиция оцепила примерно 100-метровую зону вокруг дипмиссии.