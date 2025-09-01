Мужчина на внедорожнике протаранил ворота генконсульства России в Сиднее 1.09.2025, 9:10

Фото: 9news.com.au

Водителя автомобиля задержали.

Утром 1 сентября неизвестный на внедорожнике выбил ворота генконсульства России в восточном пригороде австралийского Сиднея, сообщил телеканал 9News, заметил сайт The Moscow Times.

По его данным, полицейских вызвали к генконсульству незадолго до этого. Поводом стало то, что внедорожник был припаркован на подъездной дорожке без разрешения. Когда прибывшие на место полицейские попытались поговорить с водителем, мужчина протаранил ворота генконсульства и въехал на внутреннюю территорию дипломатической миссии. При этом пострадал один из констеблей — он получил травму руки.

Водителя автомобиля задержали. Ему 39 лет, он дает показания. Подробностей о его личности и мотивах нет. Отмечается, что полиция начала расследование по факту случившегося. На кадрах, показанных 9News, виден белый внедорожник возле российского флага. Все двери машины открыты, стекла в передних дверях разбиты. Один из очевидцев произошедшего рассказал The Daily Telegraph, что полицейский вытащил оружие и попросил водителя выйти из машины, однако автомобиль продолжал двигаться в направлении консульства. По данным News.com.au, после инцидента полиция оцепила примерно 100-метровую зону вокруг дипмиссии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com