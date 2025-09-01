Ключевой китайский банк перестал принимать платежи из России
- 1.09.2025, 9:42
Из-за санкций ЕС.
Китайский Heihe Rural Commercial Bank перестал принимать платежи из России после попадания под санкции Евросоюза, рассказали «Ведомостям» источники в двух отечественных банках и представители столкнувшихся с проблемой компаний.
По словам одного из импортеров, платежи в Heihe ходили нормально на протяжении месяца после введения ограничений, но на прошлой неделе банк перестал принимать деньги. В Heihe объяснили это «настройкой внутренней инфраструктуры».
В то же время, по данным руководителя практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрия Дворецкого, с российскими банками Heihe начал приостанавливать работу еще 11 августа. Эксперт пояснил, что пауза в две недели до полного прекращения работы могла быть связана с согласованиями внутри кредитной организации и с Народным банком Китая. При этом, по словам СЕО платежного агента Money Roo Алексея Останина, другие китайские банки отказываются принимать деньги из Heihe после его попадания в санкционный список ЕС. В банке пока не знают, что с этим делать, и поэтому не принимают платежи из России, отметил Останин.