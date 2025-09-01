Орангутаны учатся строить «уютные» гнезда, наблюдая за взрослыми

Орангутаны учатся строить «уютные» гнезда, наблюдая за взрослыми1
Приматы добавляют «подушки», «одеяла» и «матрасы».
Ученые впервые выяснили, как орангутаны осваивают искусство строительства гнезд. Исследование показало, что молодые суматранские орангутаны не только создают прочные конструкции, но и добавляют в них «подушки», «одеяла», «матрасы» и даже элементы защиты от насекомых, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Команда Университета Уорика наблюдала за приматами более 17 лет. Оказалось, что малыши с раннего возраста внимательно следят за матерями и другими взрослыми, изучая технику строительства. Несмотря на врожденные инстинкты, умение строить гнезда формируется через социальное обучение — детеныши наблюдают, пробуют и постепенно совершенствуют навык.
Суматранские орангутаны делают два вида гнезд. Дневные — более простые конструкции, напоминающие лежанки. Ночные — сложные платформы на высоте до 20 метров, с мягкими настилами, «крышей» и ветвями, выбранными для прочности и защиты от непогоды.
Особое внимание молодые орангутаны уделяют деталям, включая выбор деревьев. «Малыши чаще выбирают те же виды, что и их матери», — отмечает доктор Каролин Шуппли, один из авторов исследования. Со временем они перенимают опыт и у других взрослых, расширяя свои знания.
Исследование доказало, что строительство гнезд — не просто инстинкт, а сложный навык, формирующийся благодаря социальному обучению и требующий многих лет практики.