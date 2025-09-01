закрыть
В России начали останавливаться заводы подсолнечного масла

  • 1.09.2025, 15:14
  • 2,866
В России начали останавливаться заводы подсолнечного масла

Из-за убытков.

В России резко сократилось производство подсолнечного масла: по итогам августа выпуск упал на 11% год к году — до 6,94 млн тонн. При этом в целом объем производства растительных масел в стране снизился на 7% год к году — до 9,47 млн тонн. Это следует из данных OleoScope, которые приводит «Коммерсант». Такие показатели связаны с остановкой части заводов, убытки которых выросли до 20%, говорит управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов. Согласно данным OleoScope, совокупный объем переработки в России за год сократился на 5,7% — до 26,3 млн тонн.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, экономика переработки ушла в минус из-за увеличения стоимости семечки, стагнации мировых цен, укрепления рубля и действующих пошлин. Маржинальность нерафинированного подсолнечного масла снизилась с 11,4% по итогам 2023 года — до 0,6% в первом квартале 2025-го, подсчитала партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. В сегменте рафинированного показатель выше — 5,9%, но в целом ухудшение экономики делает выпуск подсолнечного масла малоинтересным для бизнеса, отметила эксперт.

Так, в марте о приостановке двух предприятий в Краснодарском крае общей мощностью 3,2 тыс. тонн в сутки объявила одна из крупнейших агропромышленных компаний России — «Эфко». Соучредитель компании «Натуральные продукты» Алексей Подобедов говорил весной, что выпускающие масло заводы продолжают работать «в минус» более полугода. «На этот сезон мы уже не рассчитываем, задача — выстоять и дождаться следующего», — пояснял бизнесмен.

