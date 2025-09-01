ВВС США могут построить сотни новых ядерных шахт на частных землях 1.09.2025, 17:23

Это позволит быстрее модернизировать системы стратегического сдерживания США.

Военные США рассматривают строительство сотен новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel, чтобы ускорить модернизацию устаревшего Minuteman III, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Заместитель начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Гебара заявил, что строительство новых шахт позволит сэкономить время и средства, избегая задержек, связанных с переделкой существующих сооружений, пока ракеты Minuteman III остаются на боевом дежурстве.

«В некоторых случаях нам может понадобиться приобретение частной собственности», — отметил Гебара. Однако он подчеркнул, что полное строительство новых шахт «на самом деле экономит время и деньги».

Программа Sentinel должна заменить Minuteman III, который с 1970-х годов является наземным компонентом ядерной триады США. Основные ракетные полигоны расположены на базах Миннот (Северная Дакота), Ф.Э. Уоррен (Вайоминг) и Малмстром (Монтана).

Директор программы модернизации, генерал-майор Колин Коннор, сообщил, что переход на Sentinel позволит продлить эксплуатацию некоторых Minuteman III за счет использования запчастей из выведенных из строя ракет. При этом, по его словам, первый объект на базе Ф.Э. Уоррен уже выведен из эксплуатации.

Заместитель руководителя программы Кэти Паркс отметила, что новые шахты помогут устранить недостатки существующих объектов, включая риски затопления и возможные препятствия, такие как ветряные турбины, мешающие работе вертолетов.

ВВС США планируют учитывать мнение местных сообществ при выборе площадок для строительства в рамках дополнительной экологической экспертизы. Переход всех баз, включая Миннот, на Sentinel может занять до 2040-х годов. Точные сроки и расходы пока не уточнены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com