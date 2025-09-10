закрыть
10 сентября 2025, среда, 11:15
Выезда из Беларуси в Польшу ожидают 1300 легковых автомобилей

2
  • 10.09.2025, 10:48
  • 1,014
Выезда из Беларуси в Польшу ожидают 1300 легковых автомобилей
иллюстративное фото

Последняя информация о ситуации на границе.

К утру 10 сентября на белорусско-польской границе остаются большие очереди. На выезд из Беларуси находилось порядка 1300 легковых автомобилей, 5 автобусов в пункте пропуска Брест и около 310 грузовиков в Козловичах.

Увеличение очередей началось вечером 9 сентября, когда Польша объявила о временном закрытии границы на период совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2025», которые пройдут 12–16 сентября.

На направлении Брест–Тересполь за ночь поток легковых автомобилей увеличился примерно на треть: если в 18:00 фиксировалось около 1030 машин, то к 4 утра их число достигло 1340. Автобусное сообщение также дало сбой — в полночь и около 2 часов ночи ожидало до 12 автобусов, тогда как днём 9 сентября движение проходило без задержек.

На грузовом направлении Козловичи–Кукурыки изменения были ещё заметнее. С 205 грузовиков в 16:00 очередь выросла более чем вдвое — до 430 машин к полуночи. К 8 утра она несколько сократилась, составив 310 транспортных средств, однако по-прежнему оставалась значительно выше уровня предыдущего вечера.

