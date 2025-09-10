НАТО: Альянс отреагировал быстро и решительно на вторжение российских дронов в Польшу 2 10.09.2025, 13:18

В операции принимали участие не только польские силы, но также голландские, немецкие и итальянские.

«Нидерланды и Польша были не единственными странами, которые отреагировали. Немецкие системы Patriot, развернутые в Польше, были приведены в состояние готовности, а итальянский самолет раннего предупреждения и танкер из многонационального флота НАТО MRTT были задействованы»,— говорится в заявлении, опубликованном НАТО.

Было подчеркнуто, что НАТО отреагировало быстро и решительно, «продемонстрировав свои возможности и решимость в защите территории союзников».

«Это первый случай, когда самолеты НАТО предприняли действия против потенциальных угроз в воздушном пространстве стран-членов Альянса», — отмечается далее.

Североатлантический совет в среду обсудит реакцию Альянса на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши. Источник в НАТО, на который ссылается Reuters, сообщает, что, по предварительным данным, вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши было преднамеренным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду во время своего выступления в Сейме заявил, что «консультации союзников приняли характер официального запроса о задействовании статьи 4 Североатлантического договора.

— Статья 4 — это только вступление к углубленному сотрудничеству, и слов здесь недостаточно. В ходе консультаций мы будем ожидать гораздо большей поддержки. Это не только война украинцев, это война, конфронтация, которую Россия объявила всему свободному миру, — подчеркнул Дональд Туск.

Статья 4 Североатлантического договора гласит, что страны-члены НАТО будут проводить совместные консультации, если, по мнению любой из них, угрожает ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. Это положение позволяет созвать переговоры на высоком уровне для обсуждения угроз и способов их предотвращения, а не является оборонительным механизмом в понимании статьи 5.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com