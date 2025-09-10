Министр обороны Германии: РФ намеренно направила дроны на Польшу с территории Беларуси

Министр обороны Германии: РФ намеренно направила дроны на Польшу с территории Беларуси8
- 10.09.2025, 15:38
БПЛА были вооружены.
В немецком Бундестаге обсудили вторжение российских дронов в Польшу. Министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) подчеркнул, что в случае с БПЛА РФ нельзя говорить о случайности. «Мы говорим о 19 дронах, которые были запущены с территории Беларуси», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов. «Абсолютно нет оснований думать, что речь идет о корректировке курса, ошибке или чем-то подобном, — отметил Писториус. — Эти дроны были явно направлены именно по этому маршруту». Министр подчеркнул, что для удара по Украине им вовсе не нужно было лететь этим путем.
Кроме того, дроны были вооружены. «По заявлениям из Польши, они были также снабжены боеприпасами, — уточнил глава Бундесвера. — То есть в любой момент могло произойти что-то серьезное».
Писториус добавил, что уже два года речь идет о постоянных российских провокациях: в воздушном пространстве стран Балтии, в Балтийском море, под водой и с помощью гибридных атак в Центральной Европе. Германия поддерживает позицию Польши по вопросу консультаций согласно статье 4.