ЕС планирует добычу полезных ископаемых на Луне 5 10.09.2025, 15:41

Ключевые металлы — литий, медь, никель и редкоземельные минералы.

Европейский союз рассматривает космос как новый источник энергетической безопасности. В опубликованном во вторник Стратегическом докладе о прогнозах Еврокомиссия заявила, что нестабильность мирового порядка и зависимость от внешних поставщиков вынуждают ЕС искать ресурсы вне Земли — вплоть до добычи на Луне, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевые металлы — литий, медь, никель и редкоземельные минералы — необходимы для «зеленой» энергетики и электромобилей. Но собственная добыча в Европе практически отсутствует. Брюссель опасается, что страны-экспортеры могут объединиться и манипулировать рынком, подобно тому как ОПЕК влияет на цены на нефть. Это грозит ростом цен и срывом планов по энергетическому переходу.

Идея космической добычи уже поддерживается мировыми лидерами: NASA, японское агентство JAXA и частные компании в США и Азии активно разрабатывают технологии. В Европе на роль хаба претендует Люксембург, делая ставку на роботизированную добычу на Луне и астероидах. По оценке Еврокомиссии, объем космических ресурсов может достичь €170 млрд к 2045 году.

Однако до промышленной добычи еще далеко. Технологии только зарождаются, а транспортировка металлов на Землю остается нерешенной задачей.

Тем временем спрос на критические минералы стремительно растет. Для выполнения Парижского климатического соглашения потребуется столько же меди за 25 лет, сколько добыто за всю историю человечества. Спрос на литий в ЕС к 2050 году вырастет в 21 раз, но сегодня его добыча на территории союза отсутствует вовсе.

К тому же строгие экологические нормы и протесты населения осложняют открытие новых шахт. В то время как Китай контролирует до 70% мировых поставок кобальта и почти 100% графита, ЕС импортирует почти все редкоземельные элементы именно оттуда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com