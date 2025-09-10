The Economist: Все больше украинок идут в армию

The Economist: Все больше украинок идут в армию5
- 10.09.2025, 18:23
Сегодня в рядах ВСУ служат около 100 тысяч женщин.
На передовой в Запорожской области работает женский расчет дронов под командованием военнослужащей с позывным «Твиг». Для них «гендер не имеет значения», отмечает правозащитница Мария Берлинская. Управлять беспилотниками могут и мужчины, и женщины, пишети The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины служат около 100 тысяч женщин из миллиона военнослужащих. Примерно 5,5 тысячи находятся непосредственно на фронте. До полномасштабного вторжения в 2022 году доля женщин составляла около 15%, теперь их процент ниже, но число удвоилось.
Женщины добровольно идут в армию, в отличие от многих мужчин-призывников. Они служат медикам, водителями, операторами дронов, артиллеристами. С 2018 года украинское законодательство сняло ограничения на военные специальности для женщин и открыло двери военные училища. Сегодня около 20% курсантов — девушки. Одновременно ужесточаются законы против сексуальных домогательств.
Тем не менее неформальные барьеры остаются. Так, бывшей профессиональной легкоатлетке Алине Шух отказали в «Азове» из-за пола, и она пошла в более открытый батальон «Хартия». «Я сильнее многих мужчин», — подчеркивает сержант Шух. Командир артиллерии Ольга Бихар отмечает, что современная война все больше зависит от технологий: «Лучший боец сегодня — это оператор дрона с ловкими пальцами. Стереотипы рушатся».
Инициатива «Невидимый батальон», созданная еще в 2014 году, показала: женщины сражались даже тогда, когда законы запрещали им боевые должности.
Хотя вопрос о принудительном призыве женщин пока не поднимается, эксперты считают, что при нехватке рекрутов он может попасть на повестку в будущем.