В Польше нашли фрагменты дронов РФ на 12 локациях 10.09.2025, 20:07

Один – рядом с военными.

В Польше уже обнаружили 12 локаций, на который были найдены обломки российских дронов. Одна из них – на территории подразделения Территориальных сил обороны, сообщают RMF 24 и PAP.

По данным RMF 24, один из российских дронов разбился в городе Нове-Място-над-Пилица в повете Груец, что недалеко от Варшавы. Там расположено подразделения Территориальных сил обороны. Дрон оказался невооруженной «Герберой», ущерба он не причинил.

По данным пресс-секретаря министерства внутренних дел Польши Каролины Галецкой, российские дроны уже были обнаружены в следующих местах:

→ Люблинское воеводство в городах: Чоснувка (Бяло-Подлясский повет), Чесники (Замосцкий повет), Вырыки (Влодавский повет), Кшивовежба-Колония (Парчевский повет), Вохинь (Радзыньский повет); Вельки Лан (Влодавский повет), Заблоце-Колония (Бяло-Подляский повет)

→ Лодзинское воеводство: в Мнишкове (Опочно повет)

→ Варминско-Мазурское воеводство: в городе Олесьно (Эльблонгский повет).

→ в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом (Венгровский повет) и в Нове-Място-над-Пилице (Груецкий повят).

→ Свентокшиское воеводство: в городе Чижув Буского повета.

На месте обнаружения останков 12 дронов работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.

