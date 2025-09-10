Россияне стали массово экономить на продуктах и одежде 3 10.09.2025, 20:09

1,562

Покупательная способность падает.

Российские граждане все больше экономят на базовых товарах повседневной необходимости из-за стремительного роста цен, который даже по официальным данным Росстата с начала войны достигает 40%, передает The Moscow Times.

Число покупок одежды в январе–августе 2025 года сократилось на 8%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Из-за снижение спроса, по прогнозу Союза торговых центров, крупные fashion-ритейлеры будут вынуждены «оптимизировать» до 40% торговых площадей.

Чтобы сэкономить на еде, потребители все чаще наведываются в жесткие дискаунтеры, которые продают самые дешевые товары с максимальным скидками. Выручка таких магазинов («Светофор», «Чижик», «Доброцен») выросла на 27% год к году — рекордно среди всех продуктовых ритейлеров, согласно статистике Infoline.

На продолжающийся рост привлекательности этого формата влияет сберегательное поведение потребителей, которое усилилось за последний год под влиянием высокой ключевой ставки, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Использование скидок и акций стало самой популярной формой экономии — ее используют 68% потребителей, показало исследование «Ромира». 58% сознательно отказываются от определенных товаров, которые приобретали раньше, 57% пытаются найти аналоги в более низких ценовых категориях, а почти половина (49%) выбирают для покупок магазины низких цен.

«Чтобы минимизировать траты на еду и товары первой необходимости 46% россиян практикуют сокращение частоты походов в магазины», — пишет «Ромир».

Экономить начали даже обеспеченные люди — с доходом от 150 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, показало исследование ГК «Б1»: сейчас каждый второй из них ограничивает себя в спонтанных покупках, хотя всего полгода назад таких было лишь 22%.

Спрос на технику и электронику обвалился в этом году рекордно за 30 лет, заявил РБК Совладелец и директор группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, в этом году продажи сократились номинально в рублях, чего прежне не было. «У нас были периоды, когда рынок мог падать в штуках, в долларах, но вот в рублях, без учета даже инфляции, он никогда не падал», — сказал Алексеев.

Хотя Росстат отчитывается о росте доходов населения и реальных зарплат, реальная покупательная способность людей падает, говорит сопредседатель «Деловой России» в Московской области Роман Харланов.

«Мы сейчас видим, что россияне всячески минимизируют траты: покупают только товары со скидками или по акциям, откладывают крупные покупки (даже в продовольственном сегменте, например, запасы на зиму)», — рассказывает основатель Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева. Она считает, что текущий спад продаж — это не краткосрочный кризис, а структурный сдвиг в поведении потребителей, большинство из которых ждут дальнейшего роста цен.

«Эти ожидания стали самоисполняющимся прогнозом: чем сильнее люди верят в ухудшение ситуации, тем активнее меняют поведение, усугубляя кризис», — считает Веденеева.

