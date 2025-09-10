Вся Куба осталась без света

Вся Куба осталась без света1
Это уже четвертый блэкаут в республике за год.
На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы (SEN). Процесс восстановления уже запущен, сообщило министерство энергетики и горной промышленности республики в Facebook.
Отключение системы может быть связано с неожиданным выходом из строя CTE Guiteras (Central Termoeléctrica Antonio Guiteras) — теплоэлектростанции в городе Матансас. Однако причины произошедшего еще расследуются.
В министерстве добавили, что созданы «микросистемы электроснабжения», которые обслуживают жизненно важные объекты на большей части территории страны.
Энергетика Кубы переживает глубокий кризис: страна неоднократно сталкивалась с массовыми блэкаутами в 2024—2025 годах, в основном из-за аварий на ключевых теплоэлектростанциях, устаревшей инфраструктуры и хронического дефицита топлива. Это четвертое отключение электроэнергии по всей стране за год, пишет Bloomberg.
Ситуацию усугубляют ураганы, землетрясения и сложные внешнеэкономические условия, связанные преимущественно с санкциями США, ограничивающими доступ к технологиям, кредитам и запасным частям для энергетического оборудования.
Первые санкции против Кубы США ввели в 1960 году. Они стали ответной мерой на конфискацию имущества американских граждан и корпораций на острове после революции. Была установлена торгово-экономическая блокада — почти полное эмбарго на поставки товаров на Кубу. При нынешнем президенте США Дональде Трампе Вашингтон решил продолжить ужесточать санкции.