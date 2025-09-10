Вся Куба осталась без света 1 10.09.2025, 20:38

1,312

Это уже четвертый блэкаут в республике за год.

На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы (SEN). Процесс восстановления уже запущен, сообщило министерство энергетики и горной промышленности республики в Facebook.

Отключение системы может быть связано с неожиданным выходом из строя CTE Guiteras (Central Termoeléctrica Antonio Guiteras) — теплоэлектростанции в городе Матансас. Однако причины произошедшего еще расследуются.

В министерстве добавили, что созданы «микросистемы электроснабжения», которые обслуживают жизненно важные объекты на большей части территории страны.

Энергетика Кубы переживает глубокий кризис: страна неоднократно сталкивалась с массовыми блэкаутами в 2024—2025 годах, в основном из-за аварий на ключевых теплоэлектростанциях, устаревшей инфраструктуры и хронического дефицита топлива. Это четвертое отключение электроэнергии по всей стране за год, пишет Bloomberg.

Ситуацию усугубляют ураганы, землетрясения и сложные внешнеэкономические условия, связанные преимущественно с санкциями США, ограничивающими доступ к технологиям, кредитам и запасным частям для энергетического оборудования.

Первые санкции против Кубы США ввели в 1960 году. Они стали ответной мерой на конфискацию имущества американских граждан и корпораций на острове после революции. Была установлена торгово-экономическая блокада — почти полное эмбарго на поставки товаров на Кубу. При нынешнем президенте США Дональде Трампе Вашингтон решил продолжить ужесточать санкции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com