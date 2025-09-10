CNN: Келлог направлялся в Польшу, когда ее атаковали российские дроны 10.09.2025, 20:47

Спецпосланник президента США планировал оттуда поехать в Украину.

Падение российских беспилотников на территории Польши в ночь на четверг застало в дороге спецпредставителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

По данным CNN, Келлог был в пути в Польшу, когда там зафиксировали падение российских дронов.

Другой источник телеканала сообщил, что Келлог «продолжит поездку в Украину в ближайшие дни».

