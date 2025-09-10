закрыть
10 сентября 2025, среда, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Келлог направлялся в Польшу, когда ее атаковали российские дроны

  • 10.09.2025, 20:47
CNN: Келлог направлялся в Польшу, когда ее атаковали российские дроны

Спецпосланник президента США планировал оттуда поехать в Украину.

Падение российских беспилотников на территории Польши в ночь на четверг застало в дороге спецпредставителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

По данным CNN, Келлог был в пути в Польшу, когда там зафиксировали падение российских дронов.

Другой источник телеканала сообщил, что Келлог «продолжит поездку в Украину в ближайшие дни».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох