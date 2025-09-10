закрыть
10 сентября 2025, среда, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу выросло за 10 часов в 10 раз

  • 10.09.2025, 22:01
  • 1,178
Количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу выросло за 10 часов в 10 раз

Очереди растут на фоне решения Польши закрыть границу с Беларусью.

За последние 10 часов количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу через пункт пропуска Брест выросло в 10 раз, свидетельствуют оперативные данные Госпогранкомитета.

В 8 часов 10 сентября их было 5, в 18 часов — 51.

Количество легковых автомобилей возросло за это время с 1.300 до 1.445 (на 11%).

Сутками ранее на выезд стояло 1.030 автомобилей и 2 автобуса. Таким образом, очередь легковых машин увеличилась на 40%, автобусов — в 26 раз.

В пункте пропуска Козловичи очередь грузовых автомобилей за последние 10 часов выросла с 310 до 420, или на 35%. Сутками ранее было 230 фур, или в 1,8 раза меньше.

Очереди растут на фоне решения Польши закрыть границу с полуночи 12 сентября в связи с белорусско-российскими военными маневрами “Запад-2025“ (12—16 сентября).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох