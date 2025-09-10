Количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу выросло за 10 часов в 10 раз 10.09.2025, 22:01

1,178

Очереди растут на фоне решения Польши закрыть границу с Беларусью.

За последние 10 часов количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу через пункт пропуска Брест выросло в 10 раз, свидетельствуют оперативные данные Госпогранкомитета.

В 8 часов 10 сентября их было 5, в 18 часов — 51.

Количество легковых автомобилей возросло за это время с 1.300 до 1.445 (на 11%).

Сутками ранее на выезд стояло 1.030 автомобилей и 2 автобуса. Таким образом, очередь легковых машин увеличилась на 40%, автобусов — в 26 раз.

В пункте пропуска Козловичи очередь грузовых автомобилей за последние 10 часов выросла с 310 до 420, или на 35%. Сутками ранее было 230 фур, или в 1,8 раза меньше.

Очереди растут на фоне решения Польши закрыть границу с полуночи 12 сентября в связи с белорусско-российскими военными маневрами “Запад-2025“ (12—16 сентября).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com