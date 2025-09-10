Количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу выросло за 10 часов в 10 раз
- 10.09.2025, 22:01
- 1,178
Очереди растут на фоне решения Польши закрыть границу с Беларусью.
За последние 10 часов количество автобусов на выезд из Беларуси в Польшу через пункт пропуска Брест выросло в 10 раз, свидетельствуют оперативные данные Госпогранкомитета.
В 8 часов 10 сентября их было 5, в 18 часов — 51.
Количество легковых автомобилей возросло за это время с 1.300 до 1.445 (на 11%).
Сутками ранее на выезд стояло 1.030 автомобилей и 2 автобуса. Таким образом, очередь легковых машин увеличилась на 40%, автобусов — в 26 раз.
В пункте пропуска Козловичи очередь грузовых автомобилей за последние 10 часов выросла с 310 до 420, или на 35%. Сутками ранее было 230 фур, или в 1,8 раза меньше.
Очереди растут на фоне решения Польши закрыть границу с полуночи 12 сентября в связи с белорусско-российскими военными маневрами “Запад-2025“ (12—16 сентября).