США хотят обнулить российский газовый экспорт в Европу 12.09.2025, 2:12

Американские энергоресурсы должны полностью заменить российские в Евросоюзе.

США рассчитывают, что Европа полностью прекратит импорт российского газа и заменит его американскими энергоресурсами, сообщил после переговоров в Брюсселе в четверг министр энергетики США Крис Райт.

«Наша цель – обеспечить наших союзников по всему миру американскими энергоресурсами... Этот тезис, по моему мнению, особенно актуален здесь, в Европе, где я нахожусь сегодня, потому что почти 50% импортируемого природного газа поступало из России», – цитирует Райта агентство Reuters.

За январь-июль 2025 года российский Газпром прокачал в ЕС только 9,93 млрд кубометров газа, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года (18,3 млрд кубометров). Если темпы сохранятся, то к концу года экспорт российского газа в Европу составит около 17 млрд кубометров, что станет самым низким показателем с начала 1970-х годов.

В то же время импорт российского сжиженного газа в Евросоюз за первые полгода 2025-го оказался на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в денежном выражении).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com