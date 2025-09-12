США хотят обнулить российский газовый экспорт в Европу
- 12.09.2025, 2:12
Американские энергоресурсы должны полностью заменить российские в Евросоюзе.
США рассчитывают, что Европа полностью прекратит импорт российского газа и заменит его американскими энергоресурсами, сообщил после переговоров в Брюсселе в четверг министр энергетики США Крис Райт.
«Наша цель – обеспечить наших союзников по всему миру американскими энергоресурсами... Этот тезис, по моему мнению, особенно актуален здесь, в Европе, где я нахожусь сегодня, потому что почти 50% импортируемого природного газа поступало из России», – цитирует Райта агентство Reuters.
За январь-июль 2025 года российский Газпром прокачал в ЕС только 9,93 млрд кубометров газа, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года (18,3 млрд кубометров). Если темпы сохранятся, то к концу года экспорт российского газа в Европу составит около 17 млрд кубометров, что станет самым низким показателем с начала 1970-х годов.
В то же время импорт российского сжиженного газа в Евросоюз за первые полгода 2025-го оказался на 29% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в денежном выражении).