Zeekr готовит мощные электрокроссоверы с запасом хода до 800 км

Zeekr готовит мощные электрокроссоверы с запасом хода до 800 км2
- 12.09.2025, 9:37
Основное внимание при модернизации уделили силовым установкам, которые стали заметно мощнее.
Новые Zeekr 7X и X презентуют до конца года, однако их фото уже попали в интернет. Подробности новинок раскрыли на сайте CarNewsChina.
Электрокроссоверы Zeekr X и 7X фактически не изменятся внешне и лишь получат колесные диски нового дизайна. Основное внимание при модернизации уделили силовым установкам, которые стали заметно мощнее.
В частности, новый Zeekr 7X в заднеприводном исполнении получит 496-сильный электромотор, а мощность двухмоторной полноприводной установки увеличат до 784 сил.
Электрокару предложат батареи емкостью 75 и 103 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 600-620 км, во втором — 715-802 км. Новое 900-вольтовое электрооборудование ускорит зарядку.
Электромобиль Zeekr X 2026 будет доступен в заднеприводной версии на 335 л.с. и полноприводном 490-сильном варианте. Максимальная скорость в обеих модификациях будет ограничена на 190 км/ч.
Емкость батареи и запас хода Zeekr X 2026 пока не раскрывают. Эти же силовые установки со временем получит и родственный электрокроссовер Volvo EX30.