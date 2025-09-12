Zeekr готовит мощные электрокроссоверы с запасом хода до 800 км 2 12.09.2025, 9:37

Фото: Chinese MIIT

Основное внимание при модернизации уделили силовым установкам, которые стали заметно мощнее.

Новые Zeekr 7X и X презентуют до конца года, однако их фото уже попали в интернет. Подробности новинок раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрокроссоверы Zeekr X и 7X фактически не изменятся внешне и лишь получат колесные диски нового дизайна. Основное внимание при модернизации уделили силовым установкам, которые стали заметно мощнее.

В частности, новый Zeekr 7X в заднеприводном исполнении получит 496-сильный электромотор, а мощность двухмоторной полноприводной установки увеличат до 784 сил.

Электрокару предложат батареи емкостью 75 и 103 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 600-620 км, во втором — 715-802 км. Новое 900-вольтовое электрооборудование ускорит зарядку.

Электромобиль Zeekr X 2026 будет доступен в заднеприводной версии на 335 л.с. и полноприводном 490-сильном варианте. Максимальная скорость в обеих модификациях будет ограничена на 190 км/ч.

Емкость батареи и запас хода Zeekr X 2026 пока не раскрывают. Эти же силовые установки со временем получит и родственный электрокроссовер Volvo EX30.

