Литва не снимет санкций с Беларуси 12.09.2025, 11:20

1,658

Кястутис Будрис

Фото: LRT

Об этом заявил глава МИД Литвы.

После освобождения Лукашенко 52 политзаключенных и снятия США санкций с авиакомпании «Белавиа», министр иностранных дел Кястутис Будрис настаивает, что Вашингтон не требует от Литвы отмены ограничительных мер против официального Минска, пишет Delfi.

— Я могу вам гарантировать, что этого вопроса нет на столе. Введенные санкции продлеваются. <…> Пока не будут устранены причины, по которым они (санкции) были введены, таких дебатов не будет, — заявил Будрис в четверг, 11 сентября.

По его словам, заметно желание Вашингтона участвовать в переговорах с Минском и добиться, по сути, того же результата — освобождения политзаключенных и некоторого смягчения режима. В свою очередь, министр признал, что относится к подобным обменам скептически, но подчеркнул, что это не обязывает Литву менять свои правила.

— Мы не связаны. <…> Это решения США, суверенные решения США о том, кто и как какие санкции применяет. Санкции, введенные на нашем пространстве, являются европейскими, и, кроме того, мы ввели национальные ограничительные меры из-за помощи Беларуси России в ее агрессии против Украины. У нас остается возможность перевести санкции Евросоюза (ЕС) в национальные, если они перестанут действовать, — подчеркнул Будрис.

Глава МИД отметил, что Литва «применяет политику, которая, по нашей оценке, по моей оценке, дает результаты».

— Это санкционная политика, политика изоляции режима, политика поддержки демократических сил, — заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com