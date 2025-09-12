Стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

Стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян3
- 12.09.2025, 11:51
Впереди много лечения.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая недавно сообщила о тяжелом заболевании, вышла на связь со своими поклонниками, пишет «Главред»
На своей странице в Telegram, путинистка написала, что ей провели операцию. «Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас», - сообщила пропагандистка.
Отметим, что недавно стало известно о диагнозе Симоньян. В студии пропагандиста Соловьева она рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали.
Ранее она также сообщила о том, что у нее есть некоторые врожденные проблемы со здоровьем и она могла бы не перенести операцию.