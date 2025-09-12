закрыть
12 сентября 2025, пятница, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве заявили, в каком случае закроют границу с Беларусью «в ту же минуту»

2
  • 12.09.2025, 12:49
  • 6,490
В Литве заявили, в каком случае закроют границу с Беларусью «в ту же минуту»
Фото: Reuters

Контроль за границей повышен.

Польша из-за учений «Запад-2025» с 12 сентября закрыла границу с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сказал, что если будут провокации, Литва поступит так же, передает Delfi.

— Если случится [провокация], глава погранохраны готов в ту же минуту дать разрешение на закрытие границы. <…> Если что-то происходит, дрон или провокация, или какое-то неясное повышенное движение сил у границы, мы можем это сделать, — сказал в интервью радио LRT Кондратович.

По его словам, позже решение на более длительный срок закрыть границу должно принять правительство Литвы.

— В таких местах повышен контроль. Мы делаем это и оцениваем все риски, которые могут быть. Я вчера говорил с главой МВД Латвии, их позиция и наша позиция сейчас — контроль и принятие адекватных ситуации мер, — сказал Кондратович.

Он добавил, что решение Польши о закрытии границы вызвало немало беспокойства у граждан ЕС, которые не успели покинуть Беларусь.

— Если мы закроем границу сегодня, все, они окажутся в безнадежном состоянии, брошены, — подчеркнул он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский