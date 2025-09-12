Лукашенко пожаловался на диету: эксперты заговорили о возможных болезнях 4 12.09.2025, 13:21

Среди них — проблемы с сердцем.

Лукашенко во время визита в реконструированный комплекс «Лошицкий» в Минске признался, что нарушил строгую диету. «Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — сказал он про картофель.

Врачи отмечают, что для 70-летнего мужчины картошка может быть не самым полезным продуктом, пишет телеграм-канал «Хартия-97».

По словам экспертов, в пожилом возрасте её употребление ограничивают при ряде заболеваний. Среди них:

- сахарный диабет 2 типа — картофель повышает уровень сахара в крови;

- хроническая болезнь почек — избыток калия опасен, если почки работают хуже;

- проблемы с сердцем и сосудами — из-за лишнего веса и нагрузки на организм;

- подагра — жареная картошка может усугубить воспаление.

