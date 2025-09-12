В бой идут повара и водители: на одном из направлений у РФ закончилась пехота 12.09.2025, 13:33

1,588

Фото: Getty Images

Из-за больших потерь.

На Гуляйпольском направлении из-за катастрофических потерь враг бросает на штурмы поваров, водителей, операторов дронов и раненых бойцов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Российские войска несут огромные потери из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и собственной некомпетентности. Мобилизационная кампания Кремля не дает ожидаемого эффекта, поэтому командование вынуждено бросать на штурм всех подряд.

На передовую направляют раненых, тяжелобольных, поваров, водителей, связистов и операторов дронов. Российские солдаты сообщают о полной потере боеспособности.

«Двигаться не могу. Колени уничтожены, даже наступить на них не могу», - жалуется один из штурмовиков.

Командиры в свою очередь продолжают демонстрировать пренебрежение к собственным бойцам.

«Ты предлагаешь командиру роты прикатить тебе колесо и сходить тебя прикатить? Я тебя правильно понимаю?», - спрашивает один из командиров у раненого солдата.

Оккупанты признают, что людей катастрофически не хватает. На штурм идут все, кого раньше к бою не привлекали.

«Людей нет б..ть, все ушли, уже повара в бой идут, потому что вы победить не можете б..ть. Поваров привезли сюда, связистов всех, поубивали уже», - заключает оккупант.

