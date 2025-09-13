ВСУ освободили населенный пункт Филия 13.09.2025, 8:14

1,908

Батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию.

Украинский батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей и освободил от россиян село Филия.

«В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг», — говорится в заметке полка.

Отмечается, что российская диверсионная группа получила задание осуществить «пиар-акцию» — вывесить российский флаг на одном из зданий в селе.

«Бойцам «Скалы» поставили задачу уничтожить диверсионную группу и вернуть в поселок украинский флаг», — говорится в рассказе бойцов.

Две группы украинских штурмовиков зашли в село и провели зачистку населенного пункта, используя стрелковое оружие и гранаты. После этого в Филию зашли подразделения закрепления смежных частей для дальнейшего удержания позиций.

Бойцы рассказали, что основные столкновения с противником происходили преимущественно в зеленых насаждениях, а не в зданиях. Российские диверсанты постоянно пытались уничтожить украинских штурмовиков с помощью дронов, но удалось ранить только одного бойца.

Во время возвращения с боевого задания одна из штурмовых групп снова вступила в бой с противником, уничтожив одного оккупанта.

Напомним, 2 сентября бойцы «Скалы» освободили село Удачное в Донецкой области, уничтожив все опорные пункты РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com