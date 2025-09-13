ВСУ освободили населенный пункт Филия
- 13.09.2025, 8:14
Батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию.
Украинский батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей и освободил от россиян село Филия.
«В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг», — говорится в заметке полка.
Отмечается, что российская диверсионная группа получила задание осуществить «пиар-акцию» — вывесить российский флаг на одном из зданий в селе.
«Бойцам «Скалы» поставили задачу уничтожить диверсионную группу и вернуть в поселок украинский флаг», — говорится в рассказе бойцов.
Две группы украинских штурмовиков зашли в село и провели зачистку населенного пункта, используя стрелковое оружие и гранаты. После этого в Филию зашли подразделения закрепления смежных частей для дальнейшего удержания позиций.
Бойцы рассказали, что основные столкновения с противником происходили преимущественно в зеленых насаждениях, а не в зданиях. Российские диверсанты постоянно пытались уничтожить украинских штурмовиков с помощью дронов, но удалось ранить только одного бойца.
Во время возвращения с боевого задания одна из штурмовых групп снова вступила в бой с противником, уничтожив одного оккупанта.
Напомним, 2 сентября бойцы «Скалы» освободили село Удачное в Донецкой области, уничтожив все опорные пункты РФ.